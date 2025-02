Comenta Compartir

Llámenme rara, pero de pequeña si alguna vecina me regalaba una galleta la guardaba en el bolsillo. Y es que al contrario que la mayoría de los niños, yo no era nada golosa. Con la excepción del chocolate (y en pequeñas dosis), las golosinas me ... empalagaban hasta el infinito. Prefería mil veces un pepinillo en vinagre (todavía recuerdo aquel maravilloso olor penetrante y picante en ojos y nariz de las tiendas de encurtidos) que un pegajoso caramelo. Creo que de cría no me terminé nunca ni un Sugus. Y los caramelos de chupar los escupía aburrida antes de que llegaran a ese punto en el que puedes triturarlos con los dientes. Lo mismo me ocurría con los helados, que se me hacían eteeeeeernoooos... Sospecho que hasta llegué a reclutar un club de falsas amigas que se me acercaban para 'ayudarme' con esas chuches que yo compraba en un intento de reeducarme (y no parecer hija de la familia Monster) pero que abandonaba siempre a la mitad.

Con los años me he ido 'golosificando'. Ahora disfruto de un buen número de postres y el chocolate a la taza me priva. Sin embargo, sigo sin poder acabarme un caramelo. Y hay algo que detesto en especial: la manía de edulcorar todo lo que consumimos. Sobre todo, la pasta de dientes. Ahí llevo una cruzada personal. Durante décadas he utilizado el único dentífrico que no era dulce, sino más bien salado. Pero resulta que le han cambiado la fórmula. Qué horrible manía la de reformular todo lo que amamos. Esos 'sabores refugio' deberían ser sagrados. La nueva pasta tiene para mí un regusto tan dulzón y empalagoso como todas las demás. Ahora, tres veces al día, yo me siento en el exilio... Es cepillarme los dientes y exclamar: ¡Azúcar! Pero no con la alegría de la difunta Celia Cruz, sino con una enorme tristeza.

