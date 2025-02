La derecha es cosa de dos

Desde la noche electoral de las elecciones catalanas se empezó a especular con la fusión del PP y Ciudadanos. No es un invento novedoso; se ... verificó en las elecciones generales bajo el nombre de Navarra Suma, con un resultado notable en aquel territorio foral. Posteriormente, en los comicios vascos, PP y Ciudadanos repitieron alianza y obtuvieron seis diputados, tres menos que cuatro años atrás. La idea de Arrimadas de presentar en Cataluña una candidatura constitucionalista, PSOE-PP-Cs, quedó en nada.

Desde el PP asturiano rechazan la fusión al considerar que en la actualidad su partido está en condiciones de aglutinar todo el voto desencantado de la derecha. La organización asturiana de Ciudadanos tampoco ve viable la unión, porque a su entender se trata de dos proyectos distintos. Vaya por delante que estas cosas las deciden las cúpulas nacionales sin sondear a las organizaciones territoriales. No obstante, los argumentos esgrimidos desde Asturias no me parecen consistentes. El espacio social y político de la derecha está en recomposición desde que entró Vox en las instituciones. El partido de Abascal es una fuerza ascendente, como se vio en Cataluña donde sacó dos diputados más que la suma de Ciudadanos y PP. En ese espacio el partido naranja está en crisis profunda, como lo atestigua el millón de votos perdidos en Cataluña que fueron a parar al PSOE y a Vox. Si uno compara la composición de las Cortes Generales o de las distintas Cámaras autonómicas con las que tenían antes de 2019 se aprecia que la derecha no se está en un proceso de concentración de escaños, sino de disputa entre siglas y diversificación del voto.

Quedan 22 meses para las próximas elecciones, que se celebrarán en Andalucía, así que no hay urgencia para vender sedes ni para fusionar siglas. Ahora bien, los hechos demuestran que Ciudadanos ha dejado de ser un partido útil para la inmensa mayoría del electorado. Decir que los proyectos del PP y Ciudadanos son diferentes cuando se busca a todo trance formar candidaturas conjuntas es contradictorio. En el simulacro de debate interno de Ciudadanos se aprecian dos posturas, lo que quieren la fusión y los que la rechazan pero buscan alianzas electorales. Dos vías para llegar al mismo destino. Tanto si PP y Ciudadanos se fusionan, como si no lo hacen, el electorado de la derecha, al final, optará mayoritariamente entre PP y Vox, dos partidos que Casado, con fina habilidad estratégica, ha calificado prácticamente de incompatibles.