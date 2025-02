Comenta Compartir

La pasada semana se produjeron dos antológicos momentos en dos programas de humor que dejaron descolocados a sus presentadores: Andreu Buenafuente en 'Late motiv' y ... El Gran Wyoming en 'El intermedio'. Por orden cronológico, el primero llegó el pasado martes en #0: Buenafuente recibía a su colaborador habitual Raúl Cimas, que le hablaba de sus cosas. «A mi cuñado le llamamos 'Amade', porque, cada vez que se lo decimos, responde 'ya ves'». Buenafuente no lo pilla y Cimas se lo repite una y otra vez. Pasa un minuto, dos, tres, cuatro... hasta que, finalmente, el presentador junta fonéticamente los dos términos y cae en la cuenta. Al final, reconoció: «Hoy hemos aprendido una lección: cuando eres tonto, no lo escondas». No es el único momento glorioso de 'Late motiv'. Días antes, otro colaborador, Javier Coronas, presentaba el último grito en camas. Se meten presentador e invitado en ella y, cuando Coronas muestra sus aplicaciones, aprieta el botón de música y, en vez de sonar una melodía relajante, aparece Ismael Serrano, cantando en directo lo de 'Papá cuéntame otra vez...' y metiéndose también en la cama con ellos: «Es que esto de la música está muy mal», se justificaba el cantautor para aceptar estos trabajos.

El jueves fue en 'El intermedio' donde Wyoming recibía a Jordi Évole para promocionar 'Eso que tu me das', que se emitió este domingo en La Sexta. Ante la pregunta de Évole al presentador de «si estaba muy cagado con la covid», Wyoming respondió: «Cagado no, llevo bolsa», frase que provocó tal ataque de risa en Évole que fue imposible proseguir la entrevista. El entrevistado explicó: «Tengo cataplexia, pero me haces mucha gracia y puedo hasta caerme al suelo». Grandes momentos de la televisión que descolocaron a sus presentadores.

