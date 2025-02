Un conocido mío afirma que estamos totalmente desquiciados y, cree, que en gran parte es culpa de la covid-19 y se lanza a explicar los cómo y los porqués. Pero desde luego no parece que la pandemia sea la causante o, al menos, no ... en la mayor parte de lo que sucede. La verdad es que estamos viviendo una época difícil, quizá en parte por el efecto de la popularización de las redes sociales, por la toma de postura de muchos de los periódicos de papel (aunque cada vez tienen menos lectores y haya menos cabeceras) y sus titulares que están distanciándose de lo informativo para ser cada vez más opinativos y combativos, por el cansancio y repulsa que según las encuestas producen los políticos (aunque cada vez más todos nos expresamos políticamente y sin cortapisas) y por la polarización de la sociedad hacia los extremos.

Con el carajal que se armó en el Tarajal tenemos un buen ejemplo de lo desquiciada que puede llegar a estar la sociedad. Una voluntaria de la Cruz Roja, de nombre Luna, que fue fotografiada en abrazo solidario con un emigrante exhausto, fue feroz y despiadadamente atacada por Cristina Seguí que fue líder de Vox en Valencia -por cierto, estuvo dando una charla en Avilés invitada por la Sociedad Económica Amigos del País- aunque posteriormente se desvinculó de ese partido, pero sigue defendiendo sus ideas, y es colaboradora de Okdiario y de la cadena Cuatro, aunque fue expulsada de alguna de sus tertulias, que llegó a afirmar que el emigrante se aprovechaba de «la turgencia de sus senos» y otros delirios dignos de ser analizados por Freud.

Y el péndulo hacia los extremos lo vemos también en la situación muy comprometida de Ciudadanos, que corre riesgo de desaparecer tras el error, inmenso error, de no querer formar gobierno con los socialistas que pagó posteriormente en las urnas en las elecciones generales y en las catalanas. Ahora mismo, en Avilés, está sin ejecutiva local tras una serie de dimisiones y desencuentros.

Aunque quizá la muestra más palpable de ese desquiciamiento lo tenemos en cómo fue -y es- utilizada la pandemia para sacar rendimiento político en las citas electorales por las que hemos pasado últimamente, utilizando a los muertos de manera inconcebible y vergonzosa en una sociedad madura.

Ha llegado el momento de que todos asumamos nuestros errores (creo que nadie, o muy pocos, estamos libres de ellos) y se alcance una normalización que apacigüe tanto enfrentamiento, tanto disparate, y se trabaje para conseguir una sociedad mejor con el esfuerzo, las ideas y el apoyo de todos. No es de recibo que la sanidad pública no aprenda de todo lo que hemos vivido estos últimos meses y se mejore en lo que ha fallado, especialmente en rubros como las residencias y la atención primaria. No se puede tener una educación pública que es batalla política desde hace ya muchos años y que sistemáticamente cambie con cada alternancia de gobierno. O que los dos grandes partidos no puedan ponerse de acuerdo en otro asunto tan importante como es la Justicia.