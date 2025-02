«Desde mi 'POV' la mayoría de las veces 'GPI' se usa más para expresar 'Dddd»'. La frase que acaban de leer es un jeroglífico solo apto para la Generación Z, aquellos nacidos desde la mitad de los 90 hasta 2010 y por tanto como ... nativos digitales. Las redes sociales, como TikTok con su consumo de vídeos cortos y rápidos, han creado una jerga propia, sin barreras lingüísticas, donde la gramática parece una reliquia del pasado. No hay tiempo para escribir palabras completas. Reina el ahora mismo y el siguiente contenido. Y según se reducen las letras aumenta una brecha más tecnológica que generacional.

'POV' significa 'point of view', punto de vista, y se emplea para indicar la perspectiva desde la que se ha grabado el vídeo. 'GPI' es 'gracias por invitar' y 'Dddd' indica simplemente un chiste o un sarcasmo. Existen otros más oscuros como 'PIR', 'parents in room', padres dentro de la habitación'. '¡WTF!'. Para que me entiendan, '¡what the fuck!' o lo que viene siendo lo mismo: ¡Qué cojones! Al final, va a ser más útil un diccionario 'TikToker' que el María Moliner para educar a los hijos.