El año de los incendios

Llevamos un año con malos recuerdos, pero quizás ninguno tanto como los incendios que estos días están asolando una buena parte del territorio nacional. El ... calor sofocante y las tormentas con viento estimulan el fuego, según parece en algunos casos intencionado por sujetos que deberían estar en la cárcel por mucho tiempo, que ha destruido viviendas, calcinado bosques y, lo peor, que ha dejado tres víctimas mortales, además de muchos heridos y daños materiales irreparables.

Es lógico que ante un desastre así, que era previsible, esté llegando la hora de exigir responsabilidades. No se trata ya de debatir lo ocurrido tanto en la previsión como en la extinción. En ambos casos se está demostrando un abandono, durante los años precedentes, de medidas para evitar los incendios y de escasez de medios y personas especializadas para, llegado el momento, poder extinguirlos con rapidez. En ambos casos, la realidad demuestra un evidente abandono, sobre cuyos responsables tendrán que rendir cuentas.

En unas conclusiones iniciales enseguida surgen dos respuestas, la primera la reducción de las inversiones, fácilmente atribuible a la falta de unos presupuestos actualizados del Estado, y en segundo lugar, la errónea aplicación de medidas ecológicas de protección del medio ambiente, que acaban destruyéndolo. Los que están luchando contra la expansión del fuego coinciden en echar de menos los cortafuegos que en el pasado impedían que las llamas pasaran de un lado a otro de la franja que dividía el terreno.

Las restricciones presupuestarias, que no afectaron en otras muchas inversiones y no todas de interés especial, impidieron la adquisición de medios materiales para combatir el fuego. El recurso a la UME, cuya actuación evitó males aún mayores, recuerda la necesidad de invertir en seguridad, algo que algunos partidos entre los que respaldan al Gobierno rechazan y critican por considerarlos innecesarios. Recurrir a las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia es tranquilizante y eficaz, pero mantenerlas actualizadas también debería serlo de manera prioritaria.

Cantar victoria pensando que ya causaron los incendios y que están controlados es prematuro. Aún queda verano por delante y el peligro continúa latente. Pero multiplicar las medidas para evitar que se prolongue no debe ser razón para empezar a que las reparaciones por los daños ya causados se pongan en marcha sin demora. Muchas familias se han quedado sin vivienda o sin medios de subsistencia. Será tan probable como lamentable que ahora y como suele ocurrir, la burocracia manejada desde la política lo retrase o impida.

Los gobiernos del Estado y las comunidades autónomas ya han demostrado que no son capaces ni de evitar los incendios con medidas adecuadas de protección ni de extinción con el menor daño posible. Habrá que ver ahora si quieren y son capaces de poner en marcha una campaña de ayuda a las víctimas que por una razón u otra son muchas.