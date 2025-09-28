La coalición hace aguas

Más rápido incluso de lo que cabía esperar, el Gobierno de Pedro Sánchez hace aguas por todos sus flancos. Mientras sus soportes políticos se derrumban ... en España, también su influencia se hunde en el exterior. En el ámbito europeo, donde está en esta etapa el centro de la subsistencia en diferentes áreas, su figura, tan prometedora en un pasado reciente, ha perdido todo el peso específico con que contaba. Si su puesto se mantiene como cabeza de un país miembro, es única y exclusivamente como uno más de los 27 que integran la Organización, muy ausente del grupo de los cuatro del que le correspondería estar por población y demás factores que cuentan a la cabeza.

Pero, con ser grave esta situación –que el presidente intenta que la opinión pública olvide viajando un día si y otro también al exterior y dejando desguarnecida la atención interior cuya estabilidad se derrumba por momentos–, el llamado bloque de la investidura, la pléyade de partidos de ideologías más que dispersas y enfrentadas entre sí que le sustenta falla condenando al fracaso la práctica totalidad de propuestas que el Ejecutivo presenta en el Congreso. El récord de rechazos que se van acumulando no tiene precedente en ningún otro gobierno democrático en Europa.

El último ejemplo, de momento, fue el fin de semana con dos descalabros. Uno, el rechazo de la Ley de Emigración con la que Sánchez pretendía asegurarse el respaldo de Junts con cesiones para mantenerse en el poder y, enseguida, la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el desastre de las pulseras anti malos tratos, que puso en peligro la vida de muchas mujeres, y su ocultación durante algún tiempo. Por algo menos grave habrían dimitido otros ministros democráticos, pero la señora Redondo ha optado por seguir el mal ejemplo de otros colegas del Gabinete y aguantar la vergüenza de mantenerse reprobada. No deja de ser revelador el desconcierto que hayan sido dos partidos de la propia coalición los que forzaron la reprobación con su abstención.

La Justicia, desde su independencia, continúa adelante en los procesos contra la esposa del presidente, que será sometida al veredicto de un tribunal público, y su hermano. Ninguno de los dos está condenado y mientras avanzan los procesos gozan de la presunción de inocencia que se impone respetar. Pero en la espera del pronunciamiento judicial es evidente que la imagen de Pedro Sánchez continúa devaluándose. Él se empeña en seguir manteniendo el protagonismo perdido con iniciativas como convertirse en líder de la defensa de Hamás en la guerra de Gaza, pero cada día parece más difícil que pueda recuperar la imagen perdida.