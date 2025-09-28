El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La coalición hace aguas

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Oviedo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Más rápido incluso de lo que cabía esperar, el Gobierno de Pedro Sánchez hace aguas por todos sus flancos. Mientras sus soportes políticos se derrumban ... en España, también su influencia se hunde en el exterior. En el ámbito europeo, donde está en esta etapa el centro de la subsistencia en diferentes áreas, su figura, tan prometedora en un pasado reciente, ha perdido todo el peso específico con que contaba. Si su puesto se mantiene como cabeza de un país miembro, es única y exclusivamente como uno más de los 27 que integran la Organización, muy ausente del grupo de los cuatro del que le correspondería estar por población y demás factores que cuentan a la cabeza.

