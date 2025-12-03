El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sánchez posa con el rey Mohamed VI en Rabat. Efe

España y Marruecos, enemigos íntimos

El odio generado por siglos de interferencias, que muy bien podrían remontarse a la Reconquista y todavía continúan perturbando unas relaciones diplomáticas negativas para ambas partes

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:27

Comenta

España y Marruecos comparten una complicada frontera marítima, varios kilómetros terrestres intercalados y una historia común que marca una tradición de enfrentamientos que el pragmatismo ... geopolítico y económico no consiguen superar. El odio generado por siglos de interferencias, que muy bien podrían remontarse a la Reconquista, que tantos siglos atrás, todavía continúan perturbando unas relaciones diplomáticas negativas para ambas partes.

