El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

La fachosfera

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Oviedo

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El gobierno que preside Pedro Sánchez adolece de muchos problemas, pero uno de los más graves es sin duda su incapacidad para superar las críticas ... que cada día se va ganando. Una de las ventajas de las libertades que proporciona la democracia es poder enjuiciar y, llegado el caso, criticar o censurar la actuación de los que desempeñan las funciones públicas para las que han sido elegidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  2. 2 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  3. 3 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  4. 4 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  5. 5 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  6. 6 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  7. 7 Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»
  8. 8

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  9. 9 Herido tras perder el control en la carretera de La Providencia y chocar con un poste, en Gijón
  10. 10 Diego Baeza negocia la rehabilitación del Palacio de Trasona como hotel de deportistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La fachosfera