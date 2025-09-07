Fiesta en paz

Es entre triste y lamentable que este año los asturianos no podamos disfrutar en paz y buena convivencia institucional nuestra fiesta autonómica, Las discrepancias entre ... la jerarquía eclesiástica y el Gobierno del Principado empaña una celebración que venía manteniéndose sin problemas desde la implantación de la democracia. Este año ni siquiera vamos a poder asistir desde la distancia a la misa tradicional que se celebrará en el santuario de Covadonga: la televisión asturiana, siempre ágil en su cobertura de la actualidad parece que no transmitirá los actos en directo.

Resulta lógico plantearse quién o quiénes son los responsables de esta situación que carece de precedente: la separación entre religión y política siempre se venía respetando, echando la vista atrás desde los tiempos de monseñor Tarancón al frente de la Iglesia asturiana. Puestos a profundizar en las causas de la crisis actual en las relaciones, quizás haya que repartir las responsabilidades pero, ateniéndonos a los hechos, es evidente que la actuación beligerante es la del arzobispo de la Diócesis, monseñor Jesús Sanz Montes, quien ha protagonizado la actitud beligerante.

Parece bastante evidente que el arzobispo no ha conseguido encajar con el carácter de los asturianos ni adaptarse a pesar del paso de los años a nuestra personalidad colectiva. Algunos conocedores del problema –incluidos algunos sacerdotes hablando de manera confidencial– atribuyen su actuación a su condición de religioso franciscano, sin experiencia de la actividad que acerca a los párrocos con los feligreses. Monseñor Sanz, de condición autoritaria, por otra parte no ha conseguido respetar, como hace la Conferencia Episcopal, el respeto entre la actividad religiosa y la política.

El gobierno democrático del Principado y su presidente, Adrián Barbón, que guste más o menos ocupa el cargo gracias al voto de los asturianos, está siendo con mucha frecuencia objeto de críticas y acusaciones incluso en los sermones y declaraciones por parte del arzobispo. Ante esta situación, cada vez más tensa, el presidente ha anunciado que no asistirá a los actos religiosos del día de Asturias en Covadonga. Pero descartó que sea por motivos religiosos y que él es católico y mañana lunes 8 de septiembre, día de la patrona, asistirá a misa en una parroquia.

Hace escasa semanas, a raíz de los incidentes en Torre Pacheco, el arzobispo sorprendió discrepando del resto de sus colegas de la Conferencia Episcopal, en respeto a todas las creencias, con una crítica a los musulmanes a los que denominó despectivamente como «moritos». Fue una denominación muy desafortunada y mas desde Covadonga, donde comenzó la Reconquista hace mil doscientos años.