El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Valle de los Caídos en el día de la exhumación a Franco. EFE

Con Franco nunca terminó la guerra

España era un país sin libertad para pensar ni para mantener su dignidad bajo el agobio de la represión

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

La proximidad del cincuentenario de la muerte de Franco es una oportunidad excelente para recordar que ese día terminó también la Guerra Civil que, además ... de medio millón de muertos, dejó a España dividida y bien podría decirse que encarcelada. Había excepciones de personas que deificaban a su figura y aprovechaban el tiempo para disfrutar de los beneficios de aquel drama nacional junto a las ventajas de servir a un régimen que despertaba odios y se empeñaba en olvidar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  3. 3

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  4. 4 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  5. 5 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  6. 6 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  7. 7 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  8. 8 «Una cascada» de agua en la Junta obliga a interrumpir el pleno
  9. 9 Desarticulan en Asturias una banda que estafó 200.000 euros a bancos: estaban a punto de dar otro golpe
  10. 10 El cambio de dirección del Sporting de Borja Jiménez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Con Franco nunca terminó la guerra

Con Franco nunca terminó la guerra