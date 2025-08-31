Los incendios políticos

El fuego no necesita incendiarios anónimos. Los incendios que estos días han asolado a una parte del territorio se han convertido en una catástrofe nacional, ... con varias víctimas mortales, la destrucción de los medios de vida de centenares de familias, la destrucción de pueblos enteros y la calcinación de muchos millones de hectáreas de terreno, coches y pactos que tardarán bastantes años en recuperarse. La defensa ecológica se ha quedado sin argumentos.

Muchas personas pasaron miedo y más aún sufrieron la angustia de ver lo que algunos compararon con la imagen del infierno que describían los párrocos en nuestra infancia. El balance positivo, por denominarlo de alguna forma, fue la actuación heroica de bomberos, militares y voluntarios que han conseguido dominar las llamas y evitar daños, que de no haber sidlo por ellas habrían sido mucho mayores.

Cuando haya pasado un tiempo breve para analizar las responsabilidades por la catástrofe, que las ha habido variadas y abundantes. Han pasado muchos años del abandono de las previsiones necesarias, primero para evitar los incendios y, segundo, de mantener y multiplicar los medios necesarios para, llegado el caso, como llegó, poder extinguirlos. Gracias a las ayudas europeas, que proporcionaron los más modernos con elogiable solidaridad.

La reacción popular también merece elogios. La alarma es evidente que alteró las vacaciones de muchas personas. Fue una pena, era un verano prometedor que dejará para siempre un recuerdo muy doloroso. Pero con todo, sin duda lo más deprimente está siendo la pésima reacción del grueso de los políticos, sin excepción de ningún partido o ideología. Parece imposible que ante semejante drama, su reacción ha sido más que lamentable-

Ha sido una excelente oportunidad para demostrar que al margen de las ideas, casi todas muy respetables, tanto los gobiernos, del Estado como de las administraciones autonómicas hayan privilegiado una exhibición de discrepancias -- con el objetivo de conseguir votos que en vez de unir esfuerzos y demostrar como por encima de todo está el interés nacional. La realidad es que ante un drama de esta naturaleza, su empeño común fue intercambiar acusaciones y demostrar miserias en la convivencia.

Los políticos en general – se supone que habrá habido excepciones, seguramente no muchas porque se hubiese sabido–, han estimulado su desprestigio demostrando los ejemplos más bochornosos con sus reyertas barriobajeras bajo el argumento permanente del 'y tú más'.

¡Qué oportunidad gobernantes y opositores han perdido de borrar la pésima imagen colectiva que sufren y de justificar los sueldos que perciben¡ En fin, que sigan peleándose porque la sociedad no es tonta.