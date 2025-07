Estamos entrando, dicen los más optimista, en la era de la inteligencia artificial y, como suele ocurrir con todos los nuevos inventos o descubrimientos parece ... que todavía son una pequeña minoría las personas que creen que ese invento, que tanto da que hablar últimamente, no es una treta publicitaria para vendernos algunos electrodomésticos. Como esos pequeños robots que limpian el suelo o apagan y encienden la luz dándoles las órdenes verbales desde lejos, vamos. Pues no.

La verdad es que creer todo lo que se anticipa, mejor dicho lo que ya existe y progresa incluso, cuesta creerlo. Todo lo nuevo y muy avanzado despierta dos reacciones, las dudas de algunos y las intuiciones de otros – por fortuna los menos – de aprovecharlo para delinquir. Ya es bien sabido que la delincuencia siempre va por delante de la seguridad. En los Estados Unidos, donde la inteligencia artificial cuenta con más usuarios ya han pasado por el miedo a que bandidos y rateros de alto nivel echen manos de sus resortes para forrase.

Pero no son sólo delincuentes de medio pelo, como los que esperan cerca de los cajeros de un banco a que una anciana saque los euros de la pensión para atracarla. No, la perspectiva que se intuye es que irá más lejos contra las cuentas corrientes y los negocios de los mercados de valores. Claro que eso será para enriquecerse porque la delincuencia de guante blanco no se conforma con unos beneficios para ir tirando. ¡Qué Va! Los riesgos más preocupantes que anticipa la inteligencia artificial no son sólo económicos, también pueden afectar a la política, la diplomacia o la defensa. En Washington, donde bajo el engreimiento de Trump y sus aranceles están viviendo el primer aviso.

Uno de estos días pasados, un impostor obviamente desconocido, sólo o con asesores, vaya usted a saber, consiguió que su voz y la forma de expresarse fuese idéntica a la de Marco Rubio, nada menos que el Secretario de Estado, uno de los cargos más importantes del Gobierno, el equivalente a ministro de Asuntos Exteriores en España, y conversó con los primeros ministros extranjeros de tres países y con el gobernador de uno de los Estados de la Unión. ¿Qué les dijo? Pues eso no se sabe, no ha sido revelado mientras el FBI y, se supone que también la CIA y otros servicios de información. están investigando. Según los expertos se trata de un hecho puntual cuyo interés es el aviso que encierra. Tal parece que la inteligencia artificial es más simple que la forma de evitarla.