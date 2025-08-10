El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La noche de los aranceles

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Oviedo

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

El jueves pasado por la noche en noventa países, casi la mitad de los que cuentan con representación en las Naciones Unidas, han entrado por ... la fuerza del seguramente demente que habita en la Casa Blanca de Washington, en una reorganización económica con resultados como mínimo preocupantes. El omnímodo presidente, elegido por una dudosa mayoría de votantes fanáticos, se ha tomado la libertad de arbitrar unas nuevas relaciones, comerciales y como consecuencia, también políticas, en el ámbito internacional. Como ya se ha repetido, ha puesto al mundo patas arriba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  4. 4 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  5. 5 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  6. 6

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  7. 7 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  8. 8 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  9. 9 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  10. 10 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La noche de los aranceles