La noche de los aranceles

El jueves pasado por la noche en noventa países, casi la mitad de los que cuentan con representación en las Naciones Unidas, han entrado por ... la fuerza del seguramente demente que habita en la Casa Blanca de Washington, en una reorganización económica con resultados como mínimo preocupantes. El omnímodo presidente, elegido por una dudosa mayoría de votantes fanáticos, se ha tomado la libertad de arbitrar unas nuevas relaciones, comerciales y como consecuencia, también políticas, en el ámbito internacional. Como ya se ha repetido, ha puesto al mundo patas arriba.

Las dudas de lo que está ocurriendo, un verdadero temblor en la estabilidad entre pueblos y naciones, se presta a todo tipo de análisis con una conclusión segura, un intento que siempre acabarán ganando los intereses de los Estados Unidos. Bien es verdad que sobre este resultado hay discrepancias entre los expertos, pero la intencionalidad de Donald Trump no es otra: aumentar la supremacía que ejerce a costa de todos los demás.

Convencido de que es el amo de la Tierra, ha venido jugando con los aranceles su arma de ataque y control del poder.

Una decisión arbitraria, tomada en cuestión de minutos, en función de la simpatía o más bien el odio que le producen nombres de países que seguramente ni siquiera sabía que existen. Mirando al mapa se puede observar que no son razones económicas las que determinarán el comercio mundial. No se observan preferencias anormales, pero sí porcentajes que suenan a represalias o simples simpatías. Una es Canadá, el pacífico país vecino, que no quiere convertirse en el Estado cincuenta y uno, o Brasil, donde la Justicia no está respondiendo a sus deseos de liberar al golpista Bolsonaro.

Entre los más damnificados, por decirlo de algún modo, están La India, África del Sur o, se ignora por qué razones, Suiza. La Unión Europea, el principal aliado tradicional de los Estados Unidos, no es una organización que le guste. Lo ha demostrado en varias ocasiones y lo ha reflejado estos días en que, tras pactar una subida arancelaria al 15%, aún exige incrementar esta exigencia obligando a invertir en la economía norteamericana 600.000 millones de dólares, una dependencia que afectaría al desarrollo industrial de Europa.

Cuesta mucho creer posible que sólo una persona desequilibrada esté imponiendo su autoridad a 9.000 millones e hipotecando su presente y futuro. Los gobiernos afectados, de una forma u otra, están reaccionando al 'sálvese quien pueda' y tratando de conseguir amortiguar su condena. La esperanza es que esta etapa de arbitrariedades se acabe algún día, pero la realidad es que todavía le quedan tres años y medio de mandato, sin despreciar las secuelas que dejará lo que está ocurriendo. Pensar en que la sociedad reaccione unida es una utopía. La era Trump hará historia, para lamentar es la triste realidad.