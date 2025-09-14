Nuevo golpe al tabaco

Todavía quedan algunas personas, cada vez menos por fortuna, que se resisten a reconocer que el tabaco es una amenaza muy seria para su salud ... y la de los demás. La experiencia que acumulan los tratamientos médicos y las campañas de concienciación del riesgo ha reducido de una forma muy clara el número de fumadores empedernidos, como se les describía antes. Basta darse una vuelta por cualquier ciudad para observar la escasez de estancos expendedores que continúan abiertos para percatarse de que el consumo ha caído en picado.

Una de las mejores noticias sobre este tema son los jóvenes que antes rivalizaban por ser los primeros que encendían un cigarrillo –a pesar del mal sabor que dejaba en la boca hasta acababan acostumbrándose. Actualmente son muchos menos los que consideran el vicio del tabaco como una muestra de la mayoría de edad. También son muchos los fumadores ya mayores que acaban renunciando al tabaco a pesar de las dificultades que ese empeño supone además de tratarse del gasto más improductivo entre tantos como hay que asumir. La salud es lo primero. También se observa cómo han disminuido los fumadores de puros o picadura en pipa o boquilla y han aumentado las prohibiciones en la práctica totalidad de espacios donde está permitido.

También ha sido un avance importante la prohibición de la publicidad de las marcas de cigarrillos. Pero todas estas restricciones son poco: fumar no sólo perjudica a los fumadores, también afecta a la salud de quienes desde la proximidad se tragan el humo de los cigarrillos ajenos. Algunas veces vemos a personas en las puertas de sus lugares de trabajo fumando a prisa y corriendo, aprovechando los minutos de descanso en sus ocupaciones. También resulta poco edificante ver luego las colillas acumuladas en esos mismos lugares.

Esta semana, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Ley que incrementa los lugares donde se prohibe fumar y vapear, este sucedáneo de tabaco también nefasto para la salud. Piscinas, centros de deportes, parques, vehículos públicos, campus universitarios y terrazas entre otros. Las terrazas, que tanto se han puesto de moda como lugares de entretenimiento, convivencia y descanso suelen ser escenario de discusiones entre clientes, camareros e incluso vecinos de mesas por el empeño de algunos en darse una calada. Pero a partir de ahora, la prohibición quedará aún más clara con carteles obligatorios recordando la prohibición.

Las sanciones a los infractores pueden llegar a los seiscientos mil euros, una cifra que refleja el rigor de las prohibiciones. Es de esperar que esta disposición sea el golpe que el tabaquismo todavía requiere.