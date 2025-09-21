El peaje del Huerna

Todas las fuerzas vivas asturianas, empezando por el Gobierno de Barbón y terminando por las organizaciones sindicales se han unido en defensa de la supresión ... del peaje que todavía grava la comunicación por la autovía del Huerna. Hace ya tiempo que se trata de una demanda sobradamente justificada. Son muy pocos los peajes en la comunicación de las comunidades autónomas con Madrid y menos cuando no existe una alternativa que no sea de pago o por rodeos difíciles.

Los viajes a Asturias, primero por el túnel del Guadarrama y luego por el del Huerna, se encarecen hasta los más de cuarenta euros, el doble si se incluye otros tantos por el regreso, lo cual disuade con frecuencia a muchos conductores. Para evitar este desembolso, que dispara los costes, cada vez son más los que optan por el rodeo de Burgos, Palencia y Torrelavega. Es evidente que el peaje es un obstáculo para terminar de una vez por todas con el aislamiento tradicional del Principado en sus comunicaciones.

Llegado a este punto no puedo evitar una experiencia vivida en un viaje por carretera a Oviedo. Casi diría que por tradición tengo por costumbre detenerme en la gasolinera del puerto donde, además de repostar, solía comprar los periódicos de Madrid y Asturias que se vendían en la tienda. Pero un tiempo atrás no estaban en el exhibidor que solían. Pregunté al encargado y me respondió: «Ya no los traen. El distribuidor ha dejado de distribuirlos porque el peaje de ida y vuelta no le compensa».

Los peajes caros no sólo gravan los viajes de los particulares, también y de manera muy especial a los transportes de mercancías, cuyo encarecimiento respecto a los de otros orígenes que encarecen el coste de la compra y la competencia cuando se trata de la exportación de los propios. Las reiteradas protestas por esta situación cuentan además con el apoyo de la Unión Europea. El ministerio de Transportes y su titular, Óscar Puente, siempre tan proclive a dictar sentencias variadas, no ha abierto la boca sobre este problema, por lo que se concluye es que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene otros muchos asuntos que atender.

Quizás tengan razón los que vienen aventurando que si se tratase de un problema catalán ya estaría resuelto, estaría resuelto hace años. Pero ya sabemos que Asturias no tiene partidos nacionalistas que defiendan sus intereses y menos partidos separatistas que contribuyan, previo cobro de sus servicios, a la prolongación del poder de Pedro Sánchez.