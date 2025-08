Todo al revés

Comenta Compartir

Llevamos un largo periodo de noticias políticas inquietantes y la última para arrancar unas vacaciones que deseamos tranquilas, si no se tratase de un asunto ... muy serio, podría ser calificada de exótica. Aunque por el mundo adelante también suele pasar de todo, el procesamiento de un fiscal, cuya misión es acusar a los delincuentes, no tiene precedente, al menos que se recuerde. Porque lo que por primera vez está pasando en España es que no se trata de un fiscal entre tantos: el acusado y procesado bajo sospechas de incumplimiento de los principios de su responsabilidad es nada menos que el fiscal general del Estado, el siempre sonriente Alvaro García Ortiz.

Sobre su violación de la Ley cabe decir que se trata de la acusación de filtrar secretos de un Sumario que hace pensar en una intención para perjudicar la imagen política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una férrea activista conservadora frente a la coalición de izquierdas que encabeza el presidente Pedro Sánchez. El borrado de los teléfonos del entonces sospechoso y ahora acusado fiscal general con que se encontraron los agentes de la UCO encargados de realizar la investigación, lejos de servirle a García Ortiz de coartada para negar las posibles pruebas exculpatorias, incrementaron las dudas sobre su actitud. El Gobierno, lejos de dejar que fuese la Justicia la que dictaminase entre culpabilidad y inocencia, enseguida tomó partido a favor del acusado, algo que rápidamente estimuló aún más las dudas sobre su inocencia, creando además una politización de la Fiscalía que desvirtúa su función. El Tribunal Supremo acordó el procesamiento del acusado frente a la actitud del presidente del Gobierno saliendo en su defensa, en absoluto válida para frenar el proceso abierto aunque quizás, eso sí, útil para estimular al interesado a mantenerse en el cargo ante su desprestigio ante la opinión pública y la oposición frontal de las organizaciones de jueces y fiscales. La situación que se avecina de tener que pasar ante un tribunal como acusado y acusador al mismo tiempo será algo hasta ahora inimaginable. Para algunos se trata de una imagen esperpéntica que, sin embargo, no puede por menos de despertar preocupación. Ya no se trata sólo de su situación insólita, de descrédito para la Justicia, también debe contemplarse como un reflejo del caos que la situación en España ofrece hacia el exterior. De ser una democracia joven pero modélica y estable, la España de Pedro Sánchez es la de un país de corte tercermundista en sus refriegas internas y en sus interferencias en busca de soluciones ante los organismos de la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional. No es de extrañar que, ante hechos de esta naturaleza, el desprestigio como Nación hace que apenas sigan teniéndonos en cuenta para venir este mes de agosto a disfrutar del sol y las playas que, por suerte, ni Sánchez ni sus aliados pueden borrar del mapa.

