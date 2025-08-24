Los sueños del poder

Todo el mundo sueña y algunas veces, pocas, los sueños se convierten en realidad. Los más débiles en la vida, que somos casi todos, es ... fácil imaginar que soñamos con los problemas que tenemos que afrontar al despertarnos. Pero cabe preguntarse: ¿qué soñarán los poderosos, los que lo tienen casi todo? Uno de estos días pasados, en una tertulia ligera de verano, se especulaba con los sueños más sosegados del presidente Sánchez en Lanzarote. La sospecha sin confirmar que despertó más sonrisas fue que soñaría con Franco y todo el poder que acumulaba.

Pero, especulando con los sueños ajenos de mayor altura, Sánchez se queda corto. Hay dos protagonistas de la vida política y económica mundial cuyos sueños despiertan la mayor curiosidad imaginable. Con una suerte añadida: y es que ambos no ocultan las aspiraciones futuras que perturban sus descansos nocturnos. Uno es, cabe imaginarse, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso de la humanidad; el otro, su antiguo inseparable y ahora enemigo, Elon Musk, el hombre más rico del planeta. Trump se supone que lleva muchos años –ya se está aproximando a los ochenta–, y casi siempre ha conseguido ver cumplidos sus sueños materiales, complementados además con ingredientes que colman su vanidad. Desde muy pronto fue colmando las ambiciones de riqueza hasta que se entremezclaron con sueños de grandeza y poder. Nadie daba un dólar por verle habitando la Casa Blanca y contra viento y marea acabó consiguiéndolo. Y se sintió tan a gusto, que enseguida soñó con repetir.

Excepcionalmente entonces no le fueron bien las cosas, pero sólo por un tiempo, porque sus sueños volvieron a cumplirse hace ocho meses. Le quedan menos de tres años y medio de poder para, jugando con aranceles y otras estrategias, seguir mareando a la sociedad con sus veleidades. Mientras tanto, quienes le conocen de cerca y quienes intuyen sus intenciones ya trabaja, sueña con un nuevo objetivo que colmaría su vanidad si también lo consigue: ser investido con el Premio Nobel de la Paz.

Por soñar que no quede. Trump no se ha distinguido en su larga vida por mostrar interés en evitar y resolver que la sociedad conviva sin violencia. Presume de ser amigo de Vladimir Putin, su colega ruso, gracias al que ha hecho buenos negocios en el pasado y confiaba. Pero esa amistad crucial para conseguir terminar la guerra de Ucrania en dos meses, como había prometido, le traicionó. Rusia no invadió Ucrania para abandonar de vacío cuando va ganando. Putin también sueña y la historia le obsesiona con la recuperación del imperio de los zares.

Musk, mientras tanto, también parece que sueña: como el dinero le rebosa y más millones diarios ya no le producen alegría, sus aspiraciones van más lejos, sobrepasan la tierra en que vive y por las noches la ambición le lleva al espacio. La Luna está demostrado que no ofrece grandes perspectivas de negocio y trabaja para anticiparse a colonizar el planeta Marte. No vaya a ser que los chinos se le anticipen. Es joven, más que Trump, y puede ir ganándole tiempo a la utopía.