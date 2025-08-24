El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los sueños del poder

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Oviedo

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Todo el mundo sueña y algunas veces, pocas, los sueños se convierten en realidad. Los más débiles en la vida, que somos casi todos, es ... fácil imaginar que soñamos con los problemas que tenemos que afrontar al despertarnos. Pero cabe preguntarse: ¿qué soñarán los poderosos, los que lo tienen casi todo? Uno de estos días pasados, en una tertulia ligera de verano, se especulaba con los sueños más sosegados del presidente Sánchez en Lanzarote. La sospecha sin confirmar que despertó más sonrisas fue que soñaría con Franco y todo el poder que acumulaba.

