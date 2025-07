Trump cojea

Donald Trump, que nunca reconoció que está al borde de los ochenta años, basó su precampaña contra la reelección de Joe Biden alegando, entre otras ... razones, su edad avanzada para desempeñar el cargo cuatro años más. Pero ya se sabe que en la vida y particularmente en la política muchas veces los argumentos se vuelven en contra. Su salud parece ahora, o mejor, se sabe ahora que empieza a dar problemas, porque los secretos en la Casa Blanca duran poco.

Ya hacía algún tiempo que los periodistas que le acompañan en sus desplazamientos notaron que se resentía al caminar, él que siempre presumía de tener un cuerpo atlético. Algunas veces que alguien se atrevió a preguntarle si sufría las consecuencias de permanecer sentado en el despacho Oval tanto tiempo, torció el gesto y extendió los brazos como exhibición de energía muscular. Los rumores de que cojeaba, simple y llanamente, fueron considerados un insulto entre sus hooligans, y empezaban a olvidarse.

Aunque no del todo. Y estos días los informes clínicos a que los presidentes están siempre sometidos demostraron que algo había de cierto en las sospechas, no muy grave, sólo preocupante y susceptible de ser tratado. Trump sufre textualmente insuficiencia vascular, es decir varices. Algo que algún médico puede aclarar mejor sin necesidad de tener que llamar a Washington. Una insuficiencia vascular es una hinchazón de las piernas como consecuencia de la obstrucción de las venas.

En un principio el tratamiento paliativo es poner las piernas hinchadas en alto, en este caso subir los pies a la mesa, algo muy frecuente y no del todo mal educado en los despachos de los Estados Unidos. Cuando no basta, que suele ser lo más probable, se imponen tratamientos y una intervención quirúrgica para desatascar el sistema circulatorio. No es grave, ya digo, pero sí una prueba de que ostentar todo el poder del mundo tampoco puede resultar gratis.