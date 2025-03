Trump sin huevos

Las bravuconerías de Donald Trump que tienen atemorizado a medio mundo están acabando con un chiste malo que sirve de rechifla para algunos, en el ... que el doble significado de la palabra huevo es que mientras desde la Casa Blanca de Washington se quieren apoderar de Groenlandia o la mismísima Canadá, el país se está quedando sin huevos… para desayunar. Es una gracieta que parte de la realidad. Estados Unidos es uno de los países donde los huevos de gallina son quizás la parte más importante de consumo tanto en las comidas familiares como en los restaurantes.

Puedo atestiguarlo, es muy difícil imaginarse un desayuno sin huevos ni los postres de un buen menú, además de las tartas de regalo u obsequio casero que son clave para la cortesía nacional que no incluyan los huevos en su receta. Pero en estos momentos, los huevos escasean en los mercados y la Administración de Trump está reclamando compras a otros países en cantidades masivas y, seguramente en este caso, sin incremento de los aranceles con los que amenaza al resto de las importaciones.

Todo tiene una explicación y, en este problema tan dado a la sonrisa como causante de la preocupación, lo que está pasando es muy sencillo: la peste aviar ha contagiado a una gran parte de las granjas avícolas de diferentes Estados y reducido hasta extremos inimaginables su producción. Los científicos trabajan sin destajo para poner fin a la pandemia avícola, pero no está resultando fácil exterminarla y mucho más difícil aún volver a restaurar inmunizadas las granjas para producir y atender a una demanda que no disminuye, y su encarecimiento, rayando ya en los cinco dólares –más o menos cinco euros la docena– no sólo está afectando a las economías domésticas, también a la inflación que tanto daño causa a los gobiernos que no consiguen frenarla.

Es lógico que muchos países productores estén aprovechando la oportunidad del mercado que se ha abierto para el incremento de la producción y exportación de huevos, lo cual está llevando a su encarecimiento en todos los mercados europeos y latinoamericanos. Nunca se había pensado ni especulado con la posibilidad de que una disminución de la producción de huevos se convirtiera en un factor importante no sólo para los consumidores, sino también para las economías nacionales. En España mismo parece que esta demanda foránea está afectando al precio de los huevos y no faltan los que afirman que es la razón de que en las últimas semanas se hayan encarecido en los supermercados.