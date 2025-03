Comenta Compartir

Una de esas diputadas de Ciudadanos que a lo mejor no lo vuelve a ser dice que tiene una 'doberwoman'. O sea, un dobermán hembra. Se llama Angie por Angela Merkel. Por ser de raza alemana. Me acordé de 'La colmena'. Pepe Sacristán pregunta a Concha Velasco por qué a una compañera suya la llaman la uruguaya. «Porque nació en Buenos Aires». Lo de doberwoman es tan memez como pretender que ovarios sustituya a huevos, pelotas, o lo que sea en una lengua asentada. Porque no están sustituyendo a coraje o valentía sino a cojones. Pero eso no es nada al lado de Emma Watson (lástima de cuartos en la universidad de Brown). En una entrevista en el 'Vogue' británico dice: «Me tomó mucho tiempo, pero soy muy feliz soltera. Yo lo llamo autoemparejada» (self-partenered). Más allá del palabro, lo que me sorprende es la necesidad que pueda tener alguien de usarlo.

Cuando publicó 'Solterona' entrevisté a Kate Bolick. Hablaba de mujeres importantes que habían construido una identidad sin tener a nadie al lado (que por otro lado, lo tenían, como Edith Wharton al inútil de su marido). Pero también hablaba de sí misma, de cómo había pensado que acabaría casándose, y que sería antes de los 30. Le dije que todo eso que contaba de la obsesión de la sociedad estadounidense con el matrimonio no pasaba en España. Quizá en otra época. No ahora. Ni hace 30 años. Por eso me sorprende tanto lo de Watson. Soltera no, autoemparejada. Y no es que calificarse con respecto a Dios me parezca mejor. ¿No basta con ser creyente o no creyente? Nunca he entendido lo de ser ateo o agnóstico. Es como si yo me calificara con respecto a los zapatos de rejilla. O me gustan o no me gustan. Ya. Qué ganas las del ser humano de complicarse la vida y el vocabulario. La Real Academia incluyó ayer zasca en el Diccionario. Los de la docta casa no parecen más listos que Emma Watson.