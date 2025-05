Alfonso, Pedro, Paco y Emilio (1)

Comenta Compartir

Siento amor pol mes d´abril. Cuando aporta déxome abrazar por él como pol más delicáu amante: más lluz, la natura españando, los brotos nos árboles, ... les alfombres de margarites, los catasoles asomando, espigando ´l maíz… Dicin los que lo saben que la pallabra 'abril' vien del griegu 'aphrô', apócope del nome Aphrodita, diosa de la guapura, del amor y del sexu (¡que casi siempre se mos olvida!) a quien se dedicaba esi mes… O tamién a la pallabra 'Aphro', 'espluma', que falaba de la mesma Afrodita y del mitu que recuerda que naciere de 'la espluma de la mar', espluma que nun yera otro que´l semen d´Uranu… ¿Sedrá por esto que los mitos clásicos y/o populares cásique nunca s´estudien nes escueles y facultaes? Otra teoría pa desplicar el nome d´Abril ye que vien del verbu llatín 'aperire' (Abrir), aludiendo a esa 'abertura' de la natura siempre naciente. Dami igual: les tres posibilidaes me presten y hasta pudiere ser una mezclienda de toes elles, más otra que se-y escapare al filólogu. Pa mín esti añu Abril vieno significáu por cuatro nomes propios, cuatro amigos que nel tiempu y nel espaciu me dieron fargataes de felicidá, placer éticu y estéticu. Cronolóxicamente empiezo remembrando a Alfonso S. Suárez, productor, director y guionista audiovisual y compañeru nel Conseyu d´Alministración de la RTPA. Un creativu outsider, independiente y radicalmente honestu, que lo mesmo tien fecho videoclip pa Bumbury que dirixío y producío esllumantes documentales como 'Voces en Imágenes'… A primeros d´Abril sintí un podcast (disponible en plataformes d´audiu como Rtve.es, Apple o EL COMERCIO) de necesaria escucha y imperiosa recomendación: 'Mi nombre es Johon Ford', que guioniza y dirixe Alfonso con mano maestra. En menos de 36 minutos recrea en clave de ficción sonora, una histórica, por momentos histérica y siempre apasionante xuntanza de directores y guionistes de Hollywood que, nel mes d´ochobre del 1950, axuntaron pa determinar si roblaben, a propuesta de Cecil B. DeMille una especie de xuramentu de llealtá al favor d´una América que santificaba la Cacia de Bruxes a la contra ´l comunismu. Esa pretensión, con un final que nun vamos estripar, tuvo protagonistes y antagonistes tan egrexos como ´l mesmu proponente, como Joseph L. Mankiewicz, o´l John Ford del títulu, toos ellos representaos por míticos actores del doblaxe n´España. La docuficción, un indiscutible thriller, arrespigome: lo bien escrita que ta, lo bien estructurada que ta y, sobremanera, la rellumante recreación d´un socedíu real traducíu de manera verosimil por ún de los meyores guionistes del país que tendría ser d´escucha obligada nos centros educativos pola so fondura y una mirada cívica radicalmente compartible nestos tiempos de fanatizada hostilidá a la contra del conceptu llibertá (A siguir)

