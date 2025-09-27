Benjamín y Bernardo

Ún de los milagros culturales d'Avilés y comarca (territoriu culturalmente milagreru) ye Ediciones Nieva. Tamién, cómo non ENEAS (Encuentro de Escritores Avilesinos) ye otru ... milagru indiscutible y, cómo non, la revista 'El Bollo'. Tirando d'esi filu, hai un nome que se repite (non ye l'únicu, pero sí diría que ye'l más discretu, el más prudente y, posiblemente, el más necesariu): Benjamín Lebrato Menéndez.

A esos milagros evidentes (valga la paradoxa: los milagros nun avecen tener esa claridá) podríemos xuntar otra montonera de prodixos qu'esti avilesín a la vena, que nació (nun podía ser d'otra manera) un domingu de Pascua del 1955, tien llograo: el mantener la memoria de Claudio Luanco al frente de la Cofradía El Bollo, el so determináu refuerzu a una Selmana Santa tan potente, participativa y emocionante como la d'Avilés, la so dedicación como editor que lo mesmo publica antolóxiques poétiques (como la 'Lluvia de Palabras') o obres pa reconocer trayectories d'autores como'l gran José Manuel Feito ('Notas para la Historia'), o esa guapísima publicación que-y dedicó Don Pedro Menéndez d'Avilés ('Elogio Fúnebre del Adelantado de la Florida') o esi llabor que tien fecho, década a década, esbillando los autores n'asturianu de la revista 'El Bollo'.

Y too ello dende l'amor pola edición, con unos diseños cuidaos, llimpios, amañosos… Benjamín Lebrato ye una de les referencies culturales más importantes d'esta Comarca, por más que munches veces, el so carácter, poco dau a la presunción, lu pongan núna zona de solombra de la que queremos facelu salir pa reconocer el trabayu d'un asturianista de la so importancia y interés.

Y tando neses, y repasando esi gran proyectu de sacar los testos n'asturianu qu'apaecen na revista 'El Bollo', vamos parar notru milagru creativu qu'ellí apaez de manera recurrente, que tien el nome d'ún de los autores nacíos nesta parte del mundu que güei mesmamente ta recibiendo el recordatoriu que, como pocos, merez: falamos de Bernardo Guardado Rodríguez (Lin d'Encarna o Lalo, que tamién firmó) un autor d'azarosa, intensa y comprometida vida, un pioneru na defensa y nel usu d'una llingua asturiana apegada al falante, al través d'unes composiciones de tastu popular tan celebraes como les qu'apaecen en 'Xente y barrios d'Avilés' (tou un brinde pa garrar el llibru y dir faciendo ruta lliteraria col gran Bernardo Guardado) o esa maraviella, poco conocía, que ye 'Más espines que roses' (Trabe, 1992) que ya dende'l títulu establez un pactu cola lliteratura… y col lletor.