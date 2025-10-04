En plenu remate de Les Lluvies que cuntaba compartir una reflexión sobre lo que suponen les nueches blanques que se fain na comarca como noble ... escaparate pa l'actividá y, sobremanera, pal activismu creativu, llégame la nuncia de la muerte de Choni. Obviamente, pa otra falaremos de la Nueche Blanca que, por exemplu, ayeri vivimos en Corvera. Agora quiero falar de Choni, memoria viva (más allá de la so desapaición física) d'una xeneración a la que tanto-y debemos y a la que, como tantes de veces pasa, los que díbemos detrás nun fuimos quien a facer esi reconocimientu, eses flores vives en vida.

María Ascensión Álvarez Muñiz, Choni, fía d'Ana y de Manuel, dos asturianistes superlativos que nun sabíen que lo yeren porque pensaben qu'amar y saber del sitiu onde nacieren yera lo normal y non lo merecedor de nengún calificativu; dos persones comprometíes hasta la cañamina'l güesu, solidarios, empáticos. Y como fía que mamó lo qu'aquellos padres representaben y como fía que respetó la llucha que, consciente o inconscientemente, y siempre a la contra de too, sos pas desarrollaren, acabó siendo, cómo non, una asturianista, una feminista, una muyer radicalmente comprometida, con conciencia social y con aquello que güei suena tan vieyo pero que sigue tan vivo: una muyer con conciencia de clase…

Imaxino cómo sentaría la nuncia d´esta marcha a amigos como al periodista Illán y a so madre (qu'apocayá enterraron al home y al pá, otru exemplu d'esa xeneración de lluchadores), en Marisa y Enrique, en Loles y Manolo, en Juanjo, en Xulio Vixil… en Ramón. En toos y toes aquelles y aquellos que conocimos a Choni y, encantexaos pola so forma de ser, pola so xenerosidá y el so cariñu, tuvimos qu'enamoramos irremediablemente d'ella. A toos y a toes aquellos y aquelles que sufrieron la cruel deriva d'una persona, el cayer y el llevantase y el volver a cayer.

Conocí a Choni nos 80, nuna manifa a la contra la OTAN. Yera una maestrina ideal qu'enllenaba de preguntes a los sos escolinos. Choni foi de les primeres que en Corvera empezaron a ufrir cursinos d'asturianu de baldre pa los interesaos. Choni foi una parte fundamental de la Fundación de Cultura qu'había en tiempos de Víctor Álvarez León. Choni, en xunto con Xulio Vixil, foron los primeros responsables del proyectu Casa de la Llingua, enantes qu'ello mudare dafechu nel serviciu de Política Llingüística municipal.

Munches de veces axuntemos con so madre (esencia del voluntariáu) y con so padre (¡cómo canciaba!), habituales d'El Llar. Munchos cafetinos compartimos durante munchu tiempu, pa falar de lo que pasaba y, sobremanera, de lo que nun pasaba…

Choni güei ya nun ta. Mal momentu pa da-y les gracies nel nome d'unes cuantes xeneraciones que pudieron respirar más llibres, gracies a ella y a otros tantos como ella a los que tendríemos d'imponemos reconocer lo fecho. Ser, d'una vez, agradecíos. Bon viaxe, amiga.