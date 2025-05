El coro Castillo de Gauzón... ¡a Eurovisión!

El Coro CASTILLO DE GAUZÓN es una de las formaciones musicales más interesantes, más versátiles, más virtuosas y, consecuentemente, más importantes de la escena asturiana. ... Nació en Castrillón hace dos décadas y ha celebrado su cumpleaños en el Auditorio del Colegio San Fernando ofreciendo un «espectáculo» que, como pocos, merecen esa denominación: un evento digno de ser mirado y, cómo no, escuchado. Hablamos de su PASAPORTE A EUROVISIÓN, gala que recorre las casi siete décadas del eurofestival y en la que comparten no solo palmarés (con especial presencia de los participantes españoles), sino que también hacen justa parada en alguno de aquellos artistas que se quedó en puertas (Tanxugueiras, Rigoberta Bandini, Vicco…)

Pero saquemos ese «Pasaporte a Eurovisión» (que homenajea a aquel mítico «Pasaporte a Dublin», que en 1970 sacudió las adormecidas audiencias patrias con una suerte de dinámico proto reality a través del que se seleccionaría la canción que representaría a España en el festival: nada más y nada menos que «En un Mundo Nuevo» de Karina, que acabará quedando en un sorprendente y justo segundo puesto, en el festival de festivales) y viajemos a ese auditorio… Sobre el escenario, a la izquierda del espectador, una banda de rock-pop canónica (Bajo y Batería, Guitarra y teclados) liderada por el gran Gus, un músico todoterreno, que comparte saber hacer y enorme gusto en la ejecución y, sobre todo, diversión. A la derecha del espectador las gradas que acogerán al medio centenar de potentes voces del Coro Castillo de Gauzon, lideradas por esa «Demiurga» que es Rocío Cuervo, excelente directora, excelente cantante y, fundamentalmente, excelente dinamizadora musical y cultural… Y finalmente las voces solistas de tres mediáticos (fogueados en la RTPA, pero también en TELE 5 o ANTENA 3… ): Belén González, Law González y Chus Serrano… Tres auténticos monstruos de escenario, cada uno con su discurso, su particular dominio de la escena y sus momentos para brillar. Inmensa Belén González recreando «Quédate conmigo» de Pastora Soler, sublime, qué voz, qué estilo. Law González poniendo voz (¡Y qué voz!) a Conchita Wurts y su soberbia «Rise like a Phoenix», Chus Serrano con su personalísima versión del «Bailar Pegados» de Sergio Dalma… Y el Coro, con esa estremecedora versión del «Eres Tú» de Mocedades… En definitiva, una sucesión de brillantes e intensos momentos que remueven recuerdos, emociones, sensaciones y sentimientos. La acumulación de talento sobre el escenario es abrumadora y si pensamos que es talento de cantera asturiana (todos ellos han estado o están en alguna de las mejores orquestas del país), de «viveru nortiegu», podemos estar especialmente orgullosos de que conciudadanos y conciudadanas tengan ese nivel como intérpretes, como músicos, como artistas y, en todos los casos, como personas. Para lo mejorable dos aspectos circunstanciales que, seguro, se verán superados cuando esta recomendable maravilla circule por Asturies y, por supuesto, más allá. 1- El escenario no era el adecuado, no entendemos cómo un espectáculo de este calibre, con más de setenta ejecutantes sobre el escenario, no gozó de la solvencia espacial de un Teatro Palacio Valdés o del Auditorio de un Niemeyer. El voluntarioso auditorio del colegio avilesino no reúne las condiciones técnicas idóneas para que un espectáculo de estas características pueda ser visto y disfrutado en cada matiz: sin luces, mal sonido… Y, a pesar de todo, el PASAPORTE funcionó, entusiasmó al público… Y 2- Ya, como tiquismiquería de este veterano teatrero, entiendo que las pequeñas transiciones teatrales son francamente mejorables (solo con que se eleve la base de guión y con que se de rienda suelta a la frescura y naturalidad de esos actuantes…) Con esa pequeña mejora se lograría el paso de unos parlamentos de fiesta de instituto de final de curso a un auténtico musical, marcado por la magia de Eurovisión y por la maestría de unos impresionantes artistas. Dos pequeñas notas mejorables, en un contexto de excelencia y calidad en todos los sentidos y para todos los sentidos. Enhorabuena, Castillo de Gauzon: hacéis cosas que, si supiereis que son imposibles de hacer, no haríais… ¡¡Bendita inconsciencia!!, ¡¡Bendita magia!! ¡¡Bendito talento!!... ¡¡Bendita generosidad creativa!!