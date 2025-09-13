Cumpliañando

Díes onde naguo por recomponer y facer por sanar una mollera enllena de los terrores diarios que los 'media' nos metin ente bocáu y bocáu. ... Si nun son esi piñu d'anormales sociópates que dende Rusia, USA o Israel amenacen con reventar el mundu, son los sociópates de casa. Cuantayá siempre había un tontu en pueblu (por supuesto, avezaba ser muncho más llistu que los que lu insultaben asina).

Güei siempre hai un sicópata, qu'agora aveza concidir col tontu más tontu. Y too xunto, gloria. Un desalmáu qu'acabará cola muyer, colos fíos, col vecín, col perru, cola dignidá… Un matarife que merecerá tol despreciu y una maldición que lu faiga comese les entrañes a él mesmu per tola eternidá.

Por too ello, díes que faigo lo imposible por abellugame en puertos seguros, en zones de, por momentos, necesariu confort emocional. Y con too y con ello, cuntando les gotes que perfain una orbayada, celebro los maraviellosos 27 años d'Aranchina, fía de la mio prima Arancha. Pura vida. Como pura vida ye la so prima Bárbara, fía de Betty y de Luís. Sobrines toes elles d'esa españía d'humor y d'amor surreal que ye Aique.

Como festexo'l talentazu de la mio Olaya o esa fuercia de la natura que ye la mio tía Alicia, madrona coraxe a la que tanto-y debo. Como ye María, la mio compañera de viaxe, cumpliendo unos esplendiosos cincuenta años, enllenos de risa, emoción, dolor, determín, maxa, compromisu, aniciativa… Eso que llamamos vida. Alma solidaria de la que deprender. Esllumante hasta cegar. Enamorable hasta dar n'adicción. Míroles, míromos.

La cabeza entra nun suañu rem, nun mundu llegal y lleal, nun mundu perfectu fechu de xente tierno, sensible, que fai de l'ayuda mutua principal ideoloxía. Comparto con Aique la postrera obra de teatru onde trabaya (el 'Tarari' de Teatru Casona). Comparto con Olaya l'últimu cantar que tien compuesto. Comparto con Alicia recuerdos del pasáu y, siendo como ye, del futuru. Comparto con Aranchina y con Bárbara y colos sos pas, calendarios, axendes, el cómo buscase la vida cuando la vida xuega al esconderite. Comparto con María la vida. Privilexu pol que sigo lluchando. Y comparto un besu, cómo non.