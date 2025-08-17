Helena y la dignidá

Comenta Compartir

Díes de fuéu y muerte, tiempos asurdos, a mayor gloria de los Dioses de la Crueldá. La inacabable muerte de los gazatís: «que nun quede ... ún», gritu de guerra d´un matarife ayatollah xudíu como Netanyahu, aplaudíu por ayatollah cristianos como Trump, Milei o Abascal, en rempuesta a los ayatollah matarifes de Hamas. «Moritos», que diz displicente y faltosu esi insultu al intelectu y a la ética que ye l´arzobiespu Sanz. Putin, cristianu ortodoxu pidiendo la cabeza d´un xudíu como Zelensky… Toles relixones tienen a los tontos fanatizaos de guardia desque s´inventaron. Y agora coincide que toles relixones monoteístes tienen a los sos tontos al ataque y con armes de matar y ganes de valise d´elles. Metanes de too ello, un pueblu qu´agoniza, muyeres reventaes, neños estripaos… ¿Y los supervivientes? ¿Cuántos d´ellos nun picarán un día a les puertes d´esti cobarde occidente a enseñamos los sos cintos enllenos d´esplosivos enantes de pegar la españía? Díes asurdos: faigo por lleer «Por qué el mundo funciona perfectamente sin mi» (Tropo Editores) llibru de cuentos del belga Joost Vandecasteele, una escelente y selvaxe delicatessen… Pero nun soi a ello. Ye imposible concentrase: quema la tierra hermana de Llión, la de Zamora… La d´Ourense y la mesma tierra de Cangas, los montes de Xinestosu… Quema l´arboliu, les cases, la memoria, les alcordances… Y los cuerpos. De mano tres cuerpos. Tres valientes: un home que facía por salvar a los caballos qu´atendía, dos heróicos voluntarios…A la contra de los tontos de guardia fanatizaos y de los tontos de guardia que gobiernen les mayores naciones de la tierra tres persones que dieron la so vida por ser dignos. Pallabres vacíes… ¿Qué más da la dignidá si dexes el cuerpu en tierra, families, futuru…? Horror y tristura. Como horror y tristura foi saber de la muerte del poeta Xuan Bello… Y horror y tristura ye la muerte d´Helena Bouzas, conceyal de deportes que foi de Corvera, pero sobremanera, conciudadana solidaria, concienciada y comprometida, referencia cívica pa la presente y pa les futures xeneraciones. Una muyer fecha a ella mesma, les más de les veces a la contra de too. Conocí a Helena siendo una guaja combativa y irresistiblemente movilizadora nel 1993. Una llideresa nata que nun lo quería ser: al poco entamaba con otros rapazos (les más, muyeres) l´Asociación Xuvenil de Los Campos «Llámalo X»… Y, al so través, actividades pal pueblu, ameyoramientos, progresu. Depués podíes vela trabayando de reponedora o na charcutería, siempre atenta y siempre empática y siempre humilde. Una lluchadora que mos salva de tanta mediocridá, de tanta indignidá. Faigo por lleer el llibru de Vandecasteele pero nun pueo, ye imposible. Son endemasiaos gritos, endemasiáu dolor… Endemasiaos asurdos, endemasiada crueldá.

