Insoportable

Imaxinemos qu'un fíu aporta a casa del institutu con una fueya mal recortada, escrita con retulador y enllena faltes d'ortografía que diz que ... son les sos notes. Repasamos la fueya y sí, efectivamente, apaecen les notes del cursu onde tien, en toles asignatures, un sobresaliente. Una vez superada la primer sorpresa énte l'enxendru dicímos-y qu´esa fueya nun son les notes, qu´esa fueya inventola él. El niégalo y insiste que son les sos notes. Coles mesmes llamamos al Institutu, y confirmamos qu'eso nun son les notes y que, bien a la contra y como temíemos, tienles toes suspendíes. Entós él, pilláu pilladísimu na engañifa, reconoz que nun son les sos notes, que realmente quería dibuxar un horru coles medíes de pegoyos y pilpayos pero que, ensin querer (como aquel prehistóricu ordenador d´Ana Rosa Quintana, la llideresa de Mediaset, qu´escribía noveles que ya taben escrites) salieron eses estrañes notes… Pero que, como autocastigu pola tropafueyada, nun va facer usu del móvil esi día y tampoco nun va cenar la pizza que tolos vienres comparte la familia. El padre o la madre, emocionaos, abracen al fíu, salin al portal del edificiu onde viven y glayen al altu la lleva que'l so fíu ye un exemplu de responsabilidá. Los vecinos del cuartu, mui amigos, aplauden alloquecíos y tamién emocionaos. ¡Que fale 'l fíu, que fale'l fíu! El fíu da un pasu, sal a la cera, mira pa los vecinos del terceru, asomaos a les ventanes… «Yo sí soi responsable, non como los del terceru que son toos ellos una mierda por mentir al mus». Tol vecindariu aplaude emocionao, menos unos pocos qu?apigacen viendo a Jorge Javier. ¿Entiende'l lletor que tamos endelantre d'un cuentu metafóricu? Sabe que non, porque'l lletor ye sensible y intelixente, y bien sabe qu'esto, una vez más, acaba pasar. La tontuna colectiva a la que mos lleven los responsables de los dos partíos principales ye una permanente invitación pa marchar d'esti país o, meyor, pa echalos d'una vez y condenalos al peor de los destierros a un mundu inesistente, notra dimensión, qu'ellos tengan de repoblar colos fíos y los nietos de Cerdán y de Montoro y con Noelia Núñez d'animadora (eso si nun tien incompatibilidá: acaba llograr entrar de tertuliana nun programa de Mediaset).

