L´Intercélticu de la ciudadanía

El Festival Intercélticu d´Avilés y Comarca cumplirá nún par d´añinos los 30 años d´esistencia y, como nun pue ser d´otra manera tratándose d´un eventu esitosu ... n´Asturies, de resistencia. Llevo cásique los cuarenta años na xestión cultural y a estes altures tovía nun soi entender bien qué xen defectuosu tenemos los asturianos que mos lleva a un cainismu atroz, que mos lleva a despreciar o, como mínimo, a menospreciar too aquello que trunfe… Y, pa plasmu de cualesquiera que repare néllo, a mayor trunfu, mayor maltratu. Valga d´exemplu esi Festival Intercélticu que, dende 1997, mueve y conmueve a miles d´espectadores, de visitantes recurriendo a ítems tan nobles como la visibilización, la sensibilización de la cultura, y perende, de la música tradicional d´Asturies y del territoriu sociocultural onde s´integra, l´Arcu Atlánticu. El FIAC ye parte consustancial, a estes altures, de la Marca Asturies y, obviamente, de la marca Comarcana, Avilesina… Nun creo que sea menester insistir no difícil que ye asitiar (en tiempos y espacios tan rabiosamente competitivos) un eventu que non solo sensibiliza y visibiliza una cultura, una música, una gastronomía, si non que tamién da trabayu a artistes, hosteleros, animadores o traductores y enseña la cara más amable y atractiva d´una Ciudá y d´una Comarca como les que-y dan sintíu. ¿Tien muncho sintíu recordar entós los valores inmateriales que promueve ´l Festival? ¿Cuánto costaría colocar un anunciu pagu d´esti eventu, d´esti territoriu en bona parte de la prensa europea? ¿Cuánta rentabilidá tien un Festival que dinamiza (y cuéntense por miles los visitantes que vienen al so llamáu) el turismu cultural? ¿Cuánto cuesta… y cuánto dexa? ¿Fai falta repitir eses obviedaes, la importancia que yá tien el FIAC nes axendes socioculturales y festives de la ciudadanía? ¿Nes rutines de los visitantes? El FIAC ye a nun lo duldar una de les actividades más señalaes qu´emanen d´una ciudá y d´un territoriu especialmente dinámicu, especialmente anovador, especialmente atrayente pa quienes busquen dignidá, calidá, preste y distinción. ¿Por qué entós tenemos los qu´amamos y reconocemos l´oxetivu valir d´esi eventu tenemos siempre la sensación de caminar perriba d´un llagu xeláu, col fondu temor de que esi xelu rompa y podamos cayer? Nos últimos tiempos hai un ruíu recurrente que pue acabar cargándose esti y cualesquier otru actu si lu llevamos al territoriu de lo ensordecedor. Unos vecinos, que merecen cómo non tolos nuestros respetos y consideraciones, vienen quexándose de les inconvenencies de vivir cerquillina d´onde se celebra ´l FIAC. Como vecinos que somos d´onde nos toca vivir podemos entender esi malestar. Cualisquier vecindariu (y más los urbanos) ye susceptible de sufrir puntuales malestares, sea por fiestes, obres, tráficos, carreres… Ye ´l pagu de vivir en sociedá. Y ye obligación de toos (empezando por quienes mos representen y nesi sintíu Avilés siempre dio exemplu de sensibilidá y bon facer) facilitar eses convivencies aminorando los malestares… pero ensin qu´ un ciertu talibanismu mos invada desaxerando la incomodidá y conllevando´l peligru d´arrasar con cualesquier llogru social como ´l que mos ocupa y preocupa. Les mesmes ordenances municipales de los conceyos avecen contemplar excepciones a les regulaciones que puean circustancialmente vese afectaes (nel casu d´Avilés los artículos 14.1 y 18.2 de la Ordenanza Municipal, que falen del Derechu del Ayuntamientu a facer excepciones cuando se trate d´actos d´especial proyección cultural y por razones d´interés xeneral respetivamente) siempre n´ares d´un bien mayor. Siamos conscientes que, por dir al casu, una gaita ensin sonorizar ronda ya los 110 decibelios… Faciendo una reductio ad absurdum ¿Pretenderíemos mandar a tolos gaiteros pal monte cuando haya fiesta pa que nun molesten nes urbes? ¿O, meyor, acabar con ellos o colos sos instrumentos? ¿Y nesa tesitura, qué facer colos vecinos qué sí-yos presta que l´actividá se celebre al llau d´onde vive? Insisto: tamos nun tarren delicau que desixe, como too, diálogu, comprensión, empatía… y un puntín de sana paciencia y de sanu disfrute que contemple ´l desarrollu d´ún de los meyores Festivales Intercélticos del Arcu Atlánticu.

