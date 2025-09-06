Voi camín de Ferrol con María. Vamos sintiendo a Joaquín Pixán, esa privilexada voz que revolucionó l'asturianada hai décades. Vamos sintiendo esa pieza mayestra ... que ye 'La Mina y La Mar'. En pasando la Ponte los Santos acaba'l CD, esi prehistóricu soporte que me lleva a la mio mocedá. Si fuere por mín, llevaría vinilos en coche y un bon tocata… Pero'l Duster nun da pa tanto.

Entramos nesa Galicia eterna tan igual y, al empar, tan distinta al país que, presuntamente, acabamos de dexar detrás. Insisto nesa 'presunción'. Un 'país' ye un constructu, una ficción. Un país enteru ye María, son los mios playeros… Esi ye'l país de verdá: lo que caún somos. Y países enormes son Laura y Yago, la parexa que va casar esta mesma nueche nún Pazo ferrolanu.

Rebuscamos na guantera y, a l'altura Mondoñedo, sintimos a Luar na Lubre, esa fascinante propuesta sonora que nació en Coruña nel 1986. Siguimos viaxe… Cerquillina de Vilalba, tres d'una curva, un besu de lluvia. Esa lluvia que nos recuerda que somos agua, que nos llama, que dan ganes de parar el coche, salir cola boca abierta, beber d'esi bálsamu.

Yago percorrió mediu mundu de mecánicu na Marina, abrazó les playes de Grecia, faló con pandilleros de Panamá, perdióse peles cais de New York… hasta cayer nos insondables güeyos de Laura. Laura, un país d'Elfos, Laura una ensenada en Méxicu, Laura una sonrisa que revienta como la primera primavera. Laura, sicóloga, na so clínica, orientando, ayudando, a unos neños, a unos adultos, pa que busquen lo que son… Y nesi ser alcuentren serenidá.

Facemos una parada en San Sadurniño, embaxo un sol de xuguete arrodiáu de nubones. Tomamos un cafetín na Sala Dzine, un vieyu cine mudáu en cafetón, con actividaes culturales de tou tipu tol añu. Un espaciu reconstituyente. María comparte alcordances d'aquella Laura hiperactiva que, por pericona, rompió un bracín a los cinco años en Cancienes; que, encamentada por Mari la de Tuto, andaba canciando al altu la lleva «Dónde vas Alfonso XII, dónde vas triste de Ti… Voy en busca de Mercedes que ayer tarde no la vi».

Facemos la postrera etapa hasta llegar a Catabois, el barriu de Ferrol onde formalizarán convivencia Laura y Yago. Aportamos con mediu resolín, anque les cais tan moyaes. Entramos na Cafetería Daikevel, que xestiona la tía de Yago y onde mos aguarden Manoli, la madre d'él, y Rosi, la madre de Laura, dos muyeres fuertes, lluchadores, supervivientes. Ya tan preparaes, bien curioses.

Nós tenemos de preparamos. Entainamos pal hotel. Siempre qu'aporto a Ferrol tengo la sensación de tar nel mio pueblu, una ciudá secreta que namás que yo sabe qu'esiste. Ferrol, la ciudá, el conceyu, ye ún de los más fascinantes y, por desgracia, más infravaloraos territorios de la más auténtica Galicia.

Preparámonos, préstanos pensar na xente que vamos ver y na xente que vamos conocer nesi ritual de compartición pública del amor. Tamién pensamos nos que van tar esfrutando d'ello notru planu, d'otra manera. Porque esta ceremonia ye pa los presentes pero tamién, cómo non, pa los ausentes. P'Andrés, el padre de Yago, pa Salva, el padre de Laura… Pa Félix, el nuesu Félix. Pa tolos qu'ayudaron a construyir esos enamoraos países de carne y piel que son Laura y Yago. Países ensin fronteres, ensin xenocides, ensin violencia, que güei podremos, viaxeros privilexaos, visitar.