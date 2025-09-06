El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Laura y Yago

Dolfo Camilo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Voi camín de Ferrol con María. Vamos sintiendo a Joaquín Pixán, esa privilexada voz que revolucionó l'asturianada hai décades. Vamos sintiendo esa pieza mayestra ... que ye 'La Mina y La Mar'. En pasando la Ponte los Santos acaba'l CD, esi prehistóricu soporte que me lleva a la mio mocedá. Si fuere por mín, llevaría vinilos en coche y un bon tocata… Pero'l Duster nun da pa tanto.

Laura y Yago