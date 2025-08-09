Llanera en Calleja

Pudi titular estes 'Lluvies' al revés, que paecería lo razonable, Calleja en Llanera, que resumiría lo que pasó… Pero nun sedría lo mesmo. Nel títulu ... esperable contamos qu'un mediáticu aventureru como Jesús Calleja tuvo nesi conceyu… Pero nel títulu final intuimos que Llanera aposentóse nes entrañes del aventureru y de la mayor parte de los espectadores. Vaya per delantre que siento debilidá pol llionés, al que sigo dende cuantayá y pol que tengo auténtica simpatía. Toi nesi territoriu del duce pecáu, del 'guilty pleasure'.

De tolos formatos que tien puesto en marcha ye 'Volando voy' el que más me presta, por más que'l morbu y el sadismu de ver a un famosu atragantáu, al puntu la humillación tenga'l so aquel cuando ye'l Planeta Calleja el que se pon en marcha. 'Volando Voy' plantea un discursu radicalmente compartible: «Apostar polos pueblos, apostar por paisaxe y paisanaxe». 'Volando voy' espectaculariza, al través de férreos pero esllumantes, intensos y intelixentes guiones televisivos, l'esfuerzu, la emoción, el talentu de los que tan faciendo tolos posibles porque'l conceptu de la España vaciada quede nos caxones del hortera bautizador de guardia.

Y una vuelta más Calleja, vecín d'esi territoriu hermanu que ye Llión, torna a Asturies pa comprometese núna aniciativa que, desque supimos d'ella nel 2014, paezmos de lo más noble y necesario que tien salío d'esti país. Aniciativa prevocadora, revulsiva, que lleva nel so ADN la marca criativa de cuatro muyeres de restallu (Teresa, Conchi, Nieves y Mariasun), madres d'Axuntase, proyectu de 'cohousing' que tien empezao a furrular, tres de muncho lluchar, y que Calleja homenaxeó nún prestosísimu zarru de temporada de la so serie.

Eses emprendedores multixeneracionales suañaron un espaciu en Caravies (Llanera) que apuesta pola financiación responsable, por cuidar y esfrutar de la natura, pola convivencia y l'apoyu interxeneracional, un espaciu onde convivir, compartir y cuidase, un espaciu inclusivu y laicu que llucha, radicalmente, a la contra de la especulación inmobiliaria… Axuntase ruempe la idea de les residencies como aparcaderos indignos y terminales pa la xente mayor. Equí falamos d'otra cosa: nel suañu d'eses muyeres (agora ya compartíu por munchos cooperativistes) hai una idea de pueblu, la so filosofía, el calorín de la compartición y de la complicidá, el respetu… Les 'cousing' nacieron ya nos años 60 en Dinamarca y, pasu ente pasu, y a la contra de casi too, menos de lo razonable, foron abriéndose pasu per tou Europa y, d'unos añinos pa equí, pela península… y n'Asturies.

El programa de Calleja foi un glayíu de modernidá y d'insumisión: de Mariasun a Pili (qué grandes!), d'esi talentazu que ye Ivo (de la mítica banda Muñeco Vudú y anguañu Conceyal de Turismu de Llanera) a esi enorme contador d'histories que ye David Acera, pasando per esi Club inclusivu de Rugbi de Llanera o per xente falando n'asturianu con tola naturalidá… Nesi 'Volando Voy' surdió y proyectose una imaxe de l'Asturies que queremos: un Paraísu de la Diversidá, de la Inclusividá, del Diálogu… Un refuxu que va más allá del clima… Un refuxu de la Dignidá y del Civismu. Y de too ello falose nesi maraviosu programa d'un aventureru llamáu Jesús Calleja.

Recomendable. Axuntase… y programa.