María, junto a Sofía y Cris, en el último día al frente de su kiosco.

María y Sofía

Dolfo Camilo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Cuenten los que saben d'una rapaza corverana que, con malpenes 16 años, depués de sondiar la posibilidá d'estudiar p'alministrativa, determinó ponese al ... frente d'un negociu nel Cancienes de primeros de los noventa. Un kiosku, asina, con doble 'k', marcando una identidá que foi y ye marca de la casa: Kiosko María. Esos que saben, falen d'una muyer aparentemente fráxil, mui delgadina y golpiada por una montonera d'enfermedaes autoinmunes pa facer el día a día más interesante… pero con un tesón onde munchos ven la figura de so padre, el proteicu y carismáticu Berto. Esi tesón, que tantes de veces dio y da en neciúra, ayudola a sacar p'alantre un trabayu, una casa, unes vides. María axunta lo meyor de los de Berto y lo meyor de les de Casa Tuto.

