El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Metalchus

Dolfo Camilo

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Chus ye amigu del alma que, irredentu, mantién l´amor adolescente pol heavy y un noble sintíu del conceptu amistá. La so única decepción ye tar ... calvu, lo que-y dificulta poder cabeciar colos riffs de Metallica o (tovía esti día na Mar del Ruido) Saratoga. Solidariu y comprometíu, cree que la música, el so heavy del alma, pue cambiar si non l´universu sí unos cuantos segundos de la vida de cualesquier persona. Y, mayormente, toi d´acuerdu, anque yo, cola mio llimitada melena prefiera acompañar los riffs de Rammstein o d´AC/DC. Esti finde celébrase en Puerto de Vega/Veiga el míticu Unirock (22, 23 y 24, d´agostu, na esplanada del puertu) con esa llienda del meyor rock duru que ye Barón Rojo, como cabeza de cartel y nomes egrexos de la escena del país como Blues & Decker, Blister, La Morgue o Rage… A dellos téngolos esfrutaos nel Rockvera (que ya ta calentando motores pal día 30 d´agostu nel LLAR) y a los Barones téngolos siempre presentes porque formen parte de la mio banda sonora sentimental dende aquella inenarrable primer escucha (tando na Llaboral de Xixón na primavera del 1981) de Con Botas Sucias, la so digna manera de poner a la CBS más mafiosa nel so sitiu. Y esti finde muncho me prestaría tar nel conceyu Navia, pero azaroses circunstancies impiden esa presencia, pero non el recomendar a los amantes de la bona música pa que s´arrimen a esi guapísimu puertu y apoyen a esa guapísima organización pa que sigan edificando tan guapos espacios alternativos d´ociu, guapos y necesarios planetes onde, por hores, pue facese posible una revolución a escala: un mundu ensin xenocides, ensin montes quemaos, ensin brutales demagogos como esos slasherfrikis Trump, Putin o Abascal sacaos d´un cómic pesadillascu… Llarga vida al heavy… Llarga vida al Unirock.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  3. 3 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  4. 4 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  5. 5

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  6. 6 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  7. 7 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  8. 8 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  9. 9 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Oviedo inicia la instalación de ochenta cámaras en la futura Zona de Bajas Emisiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Metalchus