Comenta Compartir

Chus ye amigu del alma que, irredentu, mantién l´amor adolescente pol heavy y un noble sintíu del conceptu amistá. La so única decepción ye tar ... calvu, lo que-y dificulta poder cabeciar colos riffs de Metallica o (tovía esti día na Mar del Ruido) Saratoga. Solidariu y comprometíu, cree que la música, el so heavy del alma, pue cambiar si non l´universu sí unos cuantos segundos de la vida de cualesquier persona. Y, mayormente, toi d´acuerdu, anque yo, cola mio llimitada melena prefiera acompañar los riffs de Rammstein o d´AC/DC. Esti finde celébrase en Puerto de Vega/Veiga el míticu Unirock (22, 23 y 24, d´agostu, na esplanada del puertu) con esa llienda del meyor rock duru que ye Barón Rojo, como cabeza de cartel y nomes egrexos de la escena del país como Blues & Decker, Blister, La Morgue o Rage… A dellos téngolos esfrutaos nel Rockvera (que ya ta calentando motores pal día 30 d´agostu nel LLAR) y a los Barones téngolos siempre presentes porque formen parte de la mio banda sonora sentimental dende aquella inenarrable primer escucha (tando na Llaboral de Xixón na primavera del 1981) de Con Botas Sucias, la so digna manera de poner a la CBS más mafiosa nel so sitiu. Y esti finde muncho me prestaría tar nel conceyu Navia, pero azaroses circunstancies impiden esa presencia, pero non el recomendar a los amantes de la bona música pa que s´arrimen a esi guapísimu puertu y apoyen a esa guapísima organización pa que sigan edificando tan guapos espacios alternativos d´ociu, guapos y necesarios planetes onde, por hores, pue facese posible una revolución a escala: un mundu ensin xenocides, ensin montes quemaos, ensin brutales demagogos como esos slasherfrikis Trump, Putin o Abascal sacaos d´un cómic pesadillascu… Llarga vida al heavy… Llarga vida al Unirock.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión