Milagru en Cancienes

Un milagru llamáu Antón de Marirreguera produciráse esta tardi, a les 19h, nel Teatru LA LECHERA de Cancienes. El milagru ye una fábula escrita por ... él nel sieglu XVII, Dido y Eneas que, a la contra de too, d´una olvidadiza sociedá, d´unes instituciones tantes de veces contraries al pueblu que representen, que xestionen, d´unos opositores irracionales que quieren facer tabla rasa de tolo que nun entienden, de tolo que nun sienten inda pervive, inda se conserva, inda respira.

Dido y Eneas, ente guiños populares, humorísticos, de puru arrimamientu a la xente llano d´hai 400 años, que yeren los receptores de lo qu´ esi cura de Carreño escribía, cuéntamos una de les histories d´amor y drama más potentes de la mitoloxía romana. La reina de Cartago, Dido, alcuéntrase con Eneas, hérue troyanu que sedrá ´l futuru fundador de la civilización romana… Y ente ellos naz una imparable pasión que derivará en mítica traxedia.

Antón de Marirreguera, alcuñu d´Antón González Reguera, primer nome propiu que güei conservamos de la abondosa pléyade d´ escritores asturianos, escribió nel 1639 la que se tien pola primer obra lliteraria conservada n'asturianu, el Pleitu ente Uviéu y Mérida pola posesión de les cenices de Santa Olaya, pa la crítica especializao una de les sos meyores obres. Anque nós prefiramos cualesquiera de los sos entremeses (L´Ensalmador, L´Alcalde y los alcaldes… que, por cierto, gracies a TELÓN DE FONDU pudimos sintir y esfrutar hai 25 años) o esta mesma fábula que güei, con tol mimu y el pricuru al que mos tienen avezaos, va ser encarnada polos actores y actrices del CALLEJÓN DEL GATO, una de les compañíes de teatru profesional más prestixoses de la escena del país. Si munchos de los negacionistes de la llingua, munchos de los persiguidores de la so lliteratura, munchos de los profesionales de les 'fake news' tocantes a la nuesa cultura, s´arrimaren a ver esta pieza imaxino que tendrín de tragar munches de les bobaes, ignorancies y prexuicios qu´enseñen cada vez qu´esbabayen.

DIDO Y ENEAS ye una pieza de tastu popular, escrita en plenu barrocu por un intelectual de la dómina (¡un humilde cura de Carreño…!) que lo fizo non pa crear chiringuitos, non pa pillar subvenciones, non p´arriquecese a la cuenta la llingua (probe cuenta enantes y agora, dicho seya de pasu) si non pa COMUNICASE colos sos conciudadanos, colos sos parroquianos, cola xente que tenía por llingua la llingua cola que Marirreguera escribía.

Y descubrir eso, posiblemente, ayudaríalos a salise de la so paranoia, de la so firiente mezquindá, de les sos acomplexaes vivencies… Del miéu consustancial del ignorante que fai lo imposible por sentar ¿interesada cátedra? Antón de Marirreguera escribió ún de los más guapos versos de la dómina, ayenu a esos inquisidorinos, que dexamos pa placer d´amigos y adversarios: «Sabía lleer y escribir como una xana/ falaba llos llenguaxes que quería…» ¡Hasta la tardi!