L´Alcuentru Profesional 'MÚSICA EN REDE' enllenó la mio amada Llaboral de bona música y meyor son. Axuntó a más de doscientos profesionales de tol estáu ( ... músicos, productores, técnicos…) durante tres díes y facilitó la compartición de problemes y, por momentos, soluciones. Sintiendo falar a unos y a otros creo que tendríemos d´atender pa lo que ta pasando cola música n´Asturies, esa sensación de que ta pa reventar, como´l brotu cuando muda en flor, de que ta pa que´l mundu (incluso los asturianos) sepan que n´Asturies hai ún de los mayores viveros creativos de la península, un viveru que pue dar perres, que pue dar empléu… Sepan qu´equí hai creadores superlativos, que fain una música atractiva, prestosa… necesaria. A lo llargo de los díes tuviemos la posibilidá de ver lo que se ta faciendo n´apuestes de tantu aquel como el Festival Interceltique de Lorient (que ´l gran Lisardo Lombardía, que pela Llaboral andaba, supo llevar a lo más alto y a lo más allegao…) o´l gran Celtic Connections. Falemos de los nuevos entornos dixitales (grande Xicu Ariza, grandes Arturo Paniagua y Mer Gil) o les nueves oportunidaes que s´abrin alrodiu la música de la mano de l´asturiana de Trevías, con carrerón na xestión de derechos, como Carmen Rodríguez, o con Ainara Legardon.

Y con ello, cola compartición, cola parpayuela, la presentación de proyectos musicales o la música a lo vivo con nomes punteros de la escena del nuesu país como Vero Rubio, Herbamora o Blues & Decker. Una vuelta más, trabayu organizativu impecable de los técnicos del Asturies Cultura en Rede y un par de consideraciones que nun podemos dexar pasar: 1- Anque resulte cínico y paradóxico, cuánto nun-y tenemos d´agradecer los creadores (musicales, teatrales, audiovisuales…) y los espectadores a la pandemia que sacó de les peores sombres, de la peor invisibilidá a quienes son quien a sacamos de cualesquier confinamientu gracies a la fuercia de la so creatividá y del so talentu… 2. En tolo visto, y equí sí que me tengo de poner perseriu, hai dalgo que ye abondo habitual en cualesquier quedada artística que se faiga, que ye la incoherencia o contradicción na que tantes de veces cain les alministraciones (estatal, autonómica, llocal) que, con una mano, potencien, valoren, reconocen el llabor d´unos músicos y cola otra mano, afuégalos, n´actu onde domina más, toi seguru, la ignorancia o ´l prexuiciu, que la maldá. Por nun mos salir d´Asturies tenemos de denunciar l´ausencia d´unes polítiques (sobremanera municipales) que velen por facer de cada pueblu o ciudá un entornu amigu pa colo musical, que cuente con espacios públicos afayadizos onde poder enseñar lo que se fai; facilitando ´l llabor priváu, con ayudes a emprendedores y creadores que contribuyan a la progresiva profesionalización del sector; con ordenances municipales sensibles a la música y a los intérpretes y a los hosteleros, capaces de mudar cada chigre nún auditoriu, con llinies precises d´apoyu pa insonorizar locales; que se puea tocar nes cais de manera organizao ensin que naide se vea despidíu.

Etc etc. La música nun ye ruiu y nun pue vese persiguida polos ofendiducos de turnu que, cola dictadura del decibeliu, pretenden silenciar a la mayor parte de la ciudadanía. Siéntolo, pero ´l mundu ensin música sedría un espaciu hostil, inhabitable… Pensailo.