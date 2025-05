Pedro y Paco

Comenta Compartir

Y abril siguía abrazando como s´abracen los vieyos amantes, fechos agua, compartiendo regatinos… Y si la otra selmana falábemos de Alfonso S. Suárez y de ... la so docuficción 'Mi nombre es John Ford', esta selmana tenemos de parar en Paco Abril y en Pedro de Silva. Abril, ente les gotes de lluvia, traxo Llibros, una Feria del Llibru pa Corvera. Y, a cuenta d'ello, foron concidir dos auténticos demiurgos, dos 'deus ex machina', dos persones feches de palabra y sorrisa, nun sé si per esi orde.

Paco, amás de llevar el nome del mes d'apellíu, lleva un cargatáu de cuentiquinos pa cuntar cuando marcha la lluz (¡qué pena que nel apagón nun hubiere un Paco Abril en cada casa!). Dígovos más, y anque resulte paradóxico, onde ta Paco Abril siempre hai lluz. L'Ayuntamientu Corvera produxo dos muestres sobre la vida y la obra del gran Abril baxo'l significativu llamáu d'atención de 'Alma de Papel' (una d'elles, tovía se podrá ver hasta fines de setiembre n'antoxana del Teatru El Llar) y tuvo'l privilexu (los sos miniciudadanos) de velu na salsa que más-y presta compartir: cuntando cuentos. Cuentos de neños invisibilizaos pola intolerencia de neños matones; cuentos d'árboles y cuentos de vida… debidamente cuntaos y sintíos. ¡Qué preste… ¡ Paco Abril, amás de cuntador de cuentos ye creador, críticu, artista plásticu (na variante'l Collageru, el que fai collages, como él mesmu se define), Premio Nacional a la Mejor Labor Crítica de Literatura Infantil del Ministeriu de Cultura… y bona xente. ¿Pue dicise más con menos? Bona xente que foi concidir con 'Mauregato'. ¿Y quién ye 'Mauregato' amás de ser un rei cuasi perdíu del perdíu Reinu d'Asturies? L'alter ego de Pedro de Silva. ¿Y quién ye Pedro de Silva? L'alter ego de 'Kurt'. ¿Y quién ye 'Kurt'? L'alter ego verdiayón de 'Mauregato', el rei pacificador, el rei que besaba les palabres... ¿Y cómo ye posible tanta altereguidad? Ye posible porque, como la xana de Marirreguera, Pedro de Silva conoz y escribe los llinguaxes que quiera. Ye más, en 'Mauregato', la obra de teatru musical que De Silva firma y que presentó en Llibros (Orpheus, Ediciones Clandestinas,2020), el rei ta enamoráu d'una xana… Y esa historia compártela'l mesmu magu Merlín, reducíu a una 'M', que pue ser la del mesmu rei… Los dos, cómo non, naguando por esa diosina de les agües que los 'vuelve del revés'. Pedro de Silva ye la bonhomía personificao, la voluntá de ser lo que naide nun espere, incluyéndose él mesmu. La intelixencia y la sabencia encarnaes nun cuerpu nervudu, nuna cara cincelada por un Joseph Conrad de Xixón que lleía de neñu a Bertrand Russell. De Silva: ún de los meyores escritores d'una xeneración por inventar… Ah, y por cierto, el presidente asturianu que más se paeció al pueblu que representó con arrespigante dignidá acabantes inagurar eso que tanto costó (sangre, llárimes, tiempu, paciencia, vides, muertes…) que llamamos, tantes veces cola boca tan pequeña que casi nos afuega, democracia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión