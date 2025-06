La voltura

Define'l Diccionariu de l'Academia de la Llingua la pallabra voltura, con esa precisión quirúrxica de los bonos diccionarios, como: 1. Arcada, contraición brusca ... del estómagu asemeyada a les que faen vomitar, pero ensin llegar a echar nada; y 2. Sensación de maréu, d'ascu que se tien nel estómagu.

Lleo y siento con plasmu y malahostia lo que los medios (de la parroquia conservadora a la parroquia progresista) cunten del Casu Cerdán, tercera pata de la tayuela qu'Abalos y Koldo perficieron con presunta malévola intención d'arriquecese a la costa de los paganinis patrios.

De mano ye una tayuela, pero les sucesives informaciones que s'esperen puen ampliar la nómina de los presuntos delincuentes aposentaos y facer d'esa tayuela un escañu, d'esos qu'había nes vieyes cocines asturianes (¡vaya concidencia! Ta claro que les pallabres cárgales el diañu…) o, ya diendo más p'allá, d'una suma d'escaños que podríen enllenar un campu fútbol.

Siempre se recuerda l'anécdota de cuando nes elecciones del 1960 nos Estaos Xuníos los demócrates que teníen de cabezaleru a Kennedy sacaren un cartel onde se veía a Nixon con cara de malu friki de serie B cola mítica entruga de ¿Mercaríen un coche usáu a esti home? Mutatis mutandi… ¿Alguién mercaría nada a esi tríu trapicheru? Con ellos, nin a por perres, que diría l'otru.

La so pinta, el so discursu, les sos actitúes, conviden a baxar a lo más fondo d'un pozu negru. Entemecen vulgaridá, insensatez, amoralidá, mezquindá… Y too ello endolcaos na bandera d'un partíu que, a la so cuenta, pierde dignidá, pierde reconocimientu y respetu.

Toos somos adivinos a tiempu pasáu… Pero nun paez qu'estos sinvergüences de manual pudieren engañar a naide coles sos actitúes chulesques, la so prepotencia, la so ostentosa manera de proceder. Y flipantes 'memes' de lo peor, de lo más patético y ridículo… ¿engañaron al presidente? ¿Tanto ciega'l poder? ¿O tamos falando d'otra cosa… y meyor quedar de desinteresáu tontu que d'interesáu maliciosu?

Dalgo atufa a podre… Lo malo ye que tovía nun sabemos ónde… Y hasta nun lo saber siguiré (siguiremos) teniendo voltures.