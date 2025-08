Xuanín Bello

Con esa brutal pruyidera del que quier cariciar un brazu que ya nun esiste pero que duel, faigo inevitable repasu a lo vivío xuntos y, ... inconscientemente, a lo que pudimos vivir. La puta nuncia d´esta selmana lleva ´l nome de Xuan Bello, «Xuanín» pa los que, malpenes saliendo de l´adolescencia, axuntemos en paecíos petites, ilusiones… Complicidaes. Y recueyo esa nuncia espantible núna doliosa tayuela emocional de tristura, congoxa y rabia. Compulsivamente, voi siguiendo lo que sal sobre él: obituarios, necrolóxiques… Y con munchos toi d´acuerdu, veo lo escrito y, a esi través, veo a Xuanín. Con otros, ya non tanto. En pulsión infantil despiden a un escelsu escritor faciendo mediocre lliteratura, altisonante, grandilocuente, ñoña… Estos «inciertos díes» emocióneme con Vanessa Gutiérrez en poderosu panexíricu, alcontreme con Xuanín nos escelentes escritos d´Arantza Margolles; De Silva, Cándano o Xune… Sicasí, la mayor parte de referencies que se multipliquen ye de xente que conoz y reconoz a Xuanín después de que nel 2003 llogre el Premio Ramón Gómez de la Serna de Narrativa, cola so Historia Universal de Paniceiros, versión castellana de la pieza mayestra publicada n´asturianu un añu enantes… Y a eses altures Xuanín, yera un escritor más que consolidáu con una obra que dexaba títulos pa la posteridá como Los Nomes de la Tierra (1991) o La Memoria del Mundu (1998)… Poro, entendí necesario ampliar el focu y dar a conocer a aquel otru Xuanín previu a la so españía del 2003, al Xuan ochenteru que se formaba como creador y como persona…

Conocímonos nel 1982. Yo con 18 años y él con 16, yo rematando 1º d´Historia y él acabando nel institutu; yo, sobremanera, dedicándome a la música y al teatru y él acabante publicar n´»El Cuartu Mariel.lu» un poemariu que ye más qu´una xuntanza de poemes posadolescentes: ye una esllumante y prevocadora declaración de principios. D´aquella unos cuantos universitarios axuntábamosnos al llamáu d´una mesma (in)vocación: facer por entender esta tierra faciendo usu de lo qu´ esti estrañu paisanaxe creyó pa entendese… la so llingua. Ellí tábemos, ente más otros, Xicu, Tuxi, Marcos Abel, Xune Dixebra… D´aquella entamemos la «Camaretá Universitaria», grupu d´acción llingüística estudiantil que Xuanín, n´hiperbaton involuntariu, enfotábase en llamar «Nuversitaria Camaretá»; esa «camaretá», ente más otro, ocupose del programa de Radio Asturias «Nortiando», que s´emitió cásique dos años y onde destacaben, cómo non, les recomendaciones lliteraries de Xuanín. A Xuan (tímidu hipercreador) vinculelu a la mio cía teatral Güestia, onde participó n´ obres (en xunto con Mara Rodríguez, Carmen Belén, Victor Picallo o Xosé Nel Riesgo) como «Una Historia del Teatru» (¡onde facía d´alloquecíu Dios Apolu!) o «Ragnarok» (equí, de prisioneru qu´acababa de soldáu desconocíu….). Y tando nestes ¿cómo nun s´acordar del viaxe a Bilbao con Picallo, onde fuimos ver a Ilegales en plena Aste Nagusia? ¿Y cuando fuimos ver en Madrid, tirando de déu y ensin que les respetives families lo supieren, a La Mode a los que tanto almiraba?

Al poco él y yo metímonos na CNT y nel sindicatu (nos remembraos locales de la cai Carpio d´Uviéu, con aquel grafiti que dicía «Fai falta que nazan flores a ca momentu» y un pianu desafináu) montemos la Comuña Llibertaria que desenrrollaba acciones de sensibilización y visibilización sociollingüística (como la campaña «Asturianu: fala como mamasti»). Tamién asoleyábemos el fancín «Llibertaria», onde n´asturianu non solo falábemos de la llingua, tamién del llabor sindical que CNT perfacía gracies a xente tan comprometío y movilizao como Juan Luis, Meana, Chisco… Y ye que Xuanín, nun lo escaezamos, foi un llibertariu de llibru, filia idiolóxica que nun veo señalada en nengún de los obituarios y que desplica muncho de lo qu´escribió y, fundamentalmente, de cómo yera: antidogmáticu, antiautoritariu, ciudadanu del mundu… Tábemos nel 1983 y Xuanín amosaba un definíu plan vital marcáu pola lliteratura. D´aquella tuvi delles veces en Paniceiros, en casa sos güelos. Conocí a la so maraviosa familia: al padre, a la madre Estrella, a la so hermana Maia, a la so tía Olimpia… A los sos amigos de la infancia como Goyo. El tuvo en casa mios güelos, en La Vega Vil.layana. Mio güela Inacia dicía-y pallabres que él apuntaba y/o compartía y facía casar coles sos pallabres del Cuartu los Val.les, confirmando la indiscutible xunidá d´una llingua que yera daqué más qu´una sucesión invertebrada de dialectos. Nació la XERA (Xunta d´Estudiantes Revolucionarios d´Asturies) y, al avanzar de la década, nuevos nomes propios nes nueses vides qu´acabarán siendo parte del más complexu, abiertu, illustráu y dinámicu asturianismu: Naciu Llope, Lisardo Lombardía, Xulio Vixil, Xandru Fernández, Inaciu Iglesias, Canco Villaverde, Lurdes Álvarez García, Esther García, Xosé Bolado, Ramón d´Andrés…

N´ochobre del 1983, tando la Comuña LLibertaria (¡él y yo!) axuntada nel Azpiazu, chumando mistela, lleguemos al acuerdu de que la llingua namás que se podría revindicar creando un frente ampliu onde s´axuntaren les sensibilidaes llingüístiques de tolos entes políticos, sindicales etc, al marxe de que foren d´izquierda o derecha. Núna servilleta dibuxé una especie d´esquema de lo que podría ser y una denominación «Xunta pola Defensa de la Llingua». Xuanín garró la servilleta y metió la pallabra «Xeneral» ente la «Xunta» y «Pola»y remató con «Asturiana», defendendo qu´eso que tábemos «diseñando» tendría de ser de verdá la «Xunta Xeneral y non la de los rancios del Palaciu de la Cai Fruela». Polo que n´orixe, lo que güei conocemos como la combativa, y con otru perfil ayenu a aquel Xunta Pola Defensa de la Llingua, nació como Xunta Xeneral de la Llingua Asturiana… Darréu compartimos iniciativa cola Camaretá y cola xente sensible que pretendíemos axuntar… Y asina foron apaeciendo Taresa Llorences, Felechosa o´l gran Naciu Riguilón, que bien que s´ocupó de diseñar el cartelu col que la nueva entidá se presentaría en sociedá al otru añu nel Muséu de Belles Artes. Y , coles mesmes, el viaxe a Barcelona con Xuanín, con Xune… pa saber cómo furrulaba la Crida a la Solidaritat. Y cómo escaecer, lo viaxao, lo falao, lo discutío… (con innecesaries polémiques que mos llevaron circunstancialmente al desgarru), lo sintío (los conciertos compartíos como ´l d´Asturcón n´Avilés; la so querencia pol Grupu Pistones y un cantar como «El Pistoleru»; la fascinación pola novela «Los Hermosos Vencidos» de Cohen; la so manera compulsiva de lleer tola poesía mundial pa dir cabruñando no que quedare por escribir… La propuesta que-y fici de facer poemes «representables» a partir de cuadros, de la que lleguemos a escenificar aquel arrespigante que-y dedicó a Urculo…

Naquellos primeros ochenta tamién entren na so vida, autores como Antón García o Garcia Martín, que-y abrin más puertes estétiques ampliando la so concencia como creador, les sos calidaes como escritor.

Y entra na so vida la gran Berta Piñán, la so intensa rellación… Y un detalle que pocos saben y que lu define como ser humanu. Tando la parexa buscándose la vida Xuanín acabó trabayando… ¡d´albañil!. Aquelles manes coles que, tiempu depués, perfadría los más fermosos cuentiquinos de «La Nieve», carretaron pasta y lladrieyos, ensin que-y cayere nengún aniellu por ello, bien a la contra: col argullu proletariu del que defendía lo que quería ser, un escritor normal que facía usu d´una llingua normal… a pesar de la realidá.

Y pasaron los años, y lleguemos a los 2000 y siguimos viéndomos, alcontrándomos y desalcontrándomos pero siempre, hasta nos momentos de más apartamientu, dende la más radical estima y el más radical respetu…

Y un día, amigu tamién que yera d´esa periodista toutarrén que ye Sonia, oficié d´involuntariu conector ente Xuan (al que, coloráu, rellumaben-y los güeyos énte Sonia) y Sonia (a la que-y rellumaben los güeyos por Xuan, eso sí, irresistible sonrisa mediante)

Y siguimos alcontrándomos, a cada vez más nos últimos meses, por asuntos que nun vienen al casu y por otros que siempre van tar ehí: la nuesa indeclinable amistá.

Y agora que ya nun ta, piénsome triste, acongoxáu y rabiosu. Lo primero y lo segundo paez comprensible… ¿Y lo tercero? Nun ye agora ´l momentu de ponese a reflexonar o despotricar sobre ´l papel que la cultura «oficial» (aquella sancionada institucional o mediáticamente) exerce n´Asturies. Nun ye agora ´l momentu de buscar rempuesta a los porqués de por qué a Xuan, como a otros munchos, se-y fizo sombra por criticar a tala o cuala institución, presuntamente garantes de los derechos culturales de los asturianos. De por qué nun recibió (ye un suponer) medalles d´Asturies o premios Princesa… Repasemos ónde tuviemos y qué ficimos, con él, con otros, enantes de llegar a esti mar de llárimes y resolvamos si tuviemos (personal, colectiva, institucionalmente) a la necesaria altura.

Confío que, a nun entardar y ente otres munches aniciatives nuna alcordanza que, al final, beneficia a tola cultura asturiana, Xuan Bello tenga una Selmana de les Lletres (¡que tuvo de tener un cientu de veces en vida! ¿Por qué nun compartir les pompes cuando se respira… enantes que camuden en fúnebres?) que permita afondar no que fizo, no que somos, y no que pudo facer si nun fuéremos como somos…

Confío que de la izquierda a la derecha, los mesmos que lloramos a Xuan seyamos conscientes qu´esi llantu inclui una manera de ver el mundu, una llingua… Y qu´oficializar esa llingua ye ´l meyor homenaxe que-y podemos facer a Xuan y, perende, a esti pueblu.

Xuan, amigu del alma… Fai falta que nazan flores a ca momentu. Y el to cielu ya ta floriando n´eterna primavera en dalgún práu del Cutariel.lu, cerquillina, cómo non, de Paniceiros, y con flores nueves que llevarán los nomes de la to fía y de tola xente que te quixo y quixisti.