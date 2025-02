El economista de la pobreza

Comenta Compartir

Dicen que en la vida no hay mal que por bien no venga y la historia del economista indio Amartya Sen (Bengala, 1933) es un ... vivo ejemplo de ello. Sen vivió de niño, en 1943, la devastadora hambruna que asoló a su país. En aquellos momentos, se produjo la llegada de las tropas británicas para proteger a la India de la invasión japonesa, lo cual incrementó la demanda de arroz y aumentó su precio. La existencia de un régimen no democrático en su país, unida a la especulación propia de los mercados no-transparentes, generó aquella hambruna. Aquel hecho marcó a Sen para siempre y es la base de gran parte de su profunda y didáctica obra, la cual le ha conducido a lograr el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales del presente año 2021.

A lo largo de su dilatada carrera, Sen dejó su huella en universidades del nivel de Cambridge, Oxford y Harvard y es autor de libros muy interesantes como 'Poverty and famines' (Pobreza y hambruna), en el cual expone la evidencia de que el hambre no se produce por la teoría malthusiana de que el crecimiento de la población hace que no existan recursos suficientes en el planeta, sino por el hecho de las desigualdades que surgen en los mecanismos de distribución de dichos alimentos. Sen sostiene que la democracia (si es real, no ficticia con listas cerradas) es el menos malo de los regímenes políticos, ya que permite al ciudadano huir de los malos gobernantes y defiende que el progreso económico se basa sobre el trípode «justicia, libertad y democracia». De hecho, Sen resalta en su obra que desde que la India accedió a la independencia no sufrió más hambrunas, mientras que en la China dictatorial y comunista de Mao Tsé Tung se estima que entre 40 y 80 millones de personas perdieron la vida por hambre entre 1958 y 1961. Amartya Sen recalca en su obra que lo verdaderamente importante es que las personas tengan la «libertad real», definida como «la capacidad de alguien de ser algo o hacer algo». Y eso no se consigue metiendo el pez en la boca, sino enseñando a pescar. Uno de los grandes logros de Sen ha sido elaborar el IDH (Índice de Desarrollo Humano), utilizado por organismos como la ONU, el cual va mucho más allá del simple PIB, ya que pondera muchas variables (salud, libertad, seguridad, economía, etcétera). A la hora de concederle tal distinción, el jurado tuvo en cuenta aspectos como su «perspectiva cosmopolita e interdisciplinar» y él dice de sí mismo: «No debo ser nada importante porque casi no tengo enemigos». Lo cual debe ser consecuencia de su capacidad empática y de su talante dialogante, quizá heredado de haber tratado en su infancia a personalidades como Tagore y Gandhi. En el campo del bienestar social y de la asignación de los recursos, en el cual se centró su obra, Sen ha contribuido y mejorado la labor de economistas míticos como el francés Pigou o del norteamericano Kennet Arrow y ha manifestado en muchas ocasiones que el Estado no tiene más razón de ser que proporcionar las condiciones óptimas para el bienestar de los individuos, cosa que por estos lares muchos olvidan, ya que, torticeramente, sostienen que el individuo ha de ser un lacayo del Estado y que el Estado del Bienestar consiste en el Bienestar del Estado. Sen dice justo lo contrario. El bengalí Amartya Sen tiene tal peso a nivel internacional en el campo de la economía del bienestar que, con la concesión de este Premio, se produce un efecto biunívoco en el cual él añade más prestigio a su brillantísimo palmarés y el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales de este año tendrá una gran repercusión mundial por el enorme peso de Sen. Su obra sobre la pobreza generó riqueza intelectual y económica.

