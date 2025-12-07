Crece el empleo público

Comenta Compartir

El consejero de Hacienda ha registrado en la Junta General del Principado el proyecto de presupuestos para 2026. El plan financiero y contable es expansivo, ... con unas partidas que alcanzan los 6.993 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9% sobre el actual. La sanidad vuelve a ser el área que concentra más recursos, 2.549 millones (4,4% de aumento), que tendrán un especial impacto en la Atención Primaria, que alcanza el 28% del gasto sanitario, la salud mental y las listas de espera. El mayor impulso es para la educación, con 980 millones (9,3% de incremento), que van dedicados a cumplir lo firmado en el Pacto Asturias Educa, así como el acuerdo de 2024 sobre la reducción de jornada para maestros de Infantil y Primaria; a ello hay que añadir el gasto en la primera etapa de Infantil (0-3 años) y las mejoras pactadas con la enseñanza concertada. Las políticas sociales se elevan a los 853 millones (5,4% de subida), teniendo como principal destino la red de equipamientos residenciales para ancianos (ERA), con 228,6 millones. La política de vivienda pública va a contar con 187 millones (11,9% de aumento) para construir 1.000 viviendas y licitar otras 500. En conjunto, el gasto social se eleva a 4.637 millones, un 66,3% del presupuesto. La expansión del gasto se hace sobre la base de una contratación intensiva de personal, siendo el área de educación su principal exponente, con 1.295 incorporaciones, lo que supone casi un 10% del personal. Fruto del Pacto Asturias Educa se crean 439 plazas de personal docente y 35 de personal funcionario y laboral. La reducción de jornada obliga a contratar a 486 docentes. La extensión de la red de cero a tres años necesita de 167 técnicos de Educación Infantil y de la integración de 137 empleados municipales. Del carácter extraordinario de la contratación da idea el hecho de que la oferta pública de empleo para funcionarios docentes alcanzó el máximo legal al llegar al 120% de la tasa de reposición. Más del 75% de la dotación para educación se consume en sueldos. En sanidad, aumenta la plantilla en 205 plazas; de ellas, 120 son en Atención Primaria, seguida de salud mental, con 21 plazas. El 45% del gasto sanitario se destina a la remuneración del personal.

Desde que Adrián Barbón es presidente del Principado, la nómina de personal ha aumentado en casi 6.000 empleados (15,6%). De ellos, 1.528 están incluidos en el presupuesto que se tramita. En consonancia con el crecimiento de las contrataciones, el gasto en personal aumenta en 124 millones, representando el 35,3% del presupuesto. En los dos ejercicios precedentes hubo un incremento de 135 y 168 millones. El gasto público en personal es lo que en la literatura económica se conoce como «gasto rígido a la baja», que se mantiene fijo incluso en contextos de crisis económica. Hasta ahora, ha habido capacidad para financiarlo por el incremento de la recaudación fiscal, que en el proyecto presupuestario es de 282 millones. Para la inversión productiva están anotados 1.081 millones, quince más que en 2025. Es una cantidad importante siempre que se ejecute. El líder de la oposición, Álvaro Queipo, denunció que en los primeros diez meses del año sólo se había ejecutado el 23% de la inversión. En la gestión del presupuesto, la inversión es una variable elástica que sirve para equilibrar las desviaciones del gasto corriente. El proyecto incorpora las propuestas de la reforma fiscal pactada entre el Gobierno de coalición y la diputada Tomé, del Grupo Mixto. El presupuesto contiene nuevas deducciones en el IRPF, elevando en cien euros la deducción por el primer hijo e introduciendo una deducción de cien euros para las personas que padecen la enfermedad celiaca. La inmensa mayoría de los asturianos no accede a esos beneficios por la naturaleza de las deducciones o por los condicionantes económicos. Hay una mayoría de izquierdas en torno al presupuesto que asegura, en principio, su aprobación, pero el debate parlamentario es necesario para deducir si estamos ante unas cuentas fiables o prima en ellas el horizonte electoral.

