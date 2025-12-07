El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Crece el empleo público

El proyecto de presupuestos para 2026 crea milesde plazas en la estructura del Principado

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

El consejero de Hacienda ha registrado en la Junta General del Principado el proyecto de presupuestos para 2026. El plan financiero y contable es expansivo, ... con unas partidas que alcanzan los 6.993 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9% sobre el actual. La sanidad vuelve a ser el área que concentra más recursos, 2.549 millones (4,4% de aumento), que tendrán un especial impacto en la Atención Primaria, que alcanza el 28% del gasto sanitario, la salud mental y las listas de espera. El mayor impulso es para la educación, con 980 millones (9,3% de incremento), que van dedicados a cumplir lo firmado en el Pacto Asturias Educa, así como el acuerdo de 2024 sobre la reducción de jornada para maestros de Infantil y Primaria; a ello hay que añadir el gasto en la primera etapa de Infantil (0-3 años) y las mejoras pactadas con la enseñanza concertada. Las políticas sociales se elevan a los 853 millones (5,4% de subida), teniendo como principal destino la red de equipamientos residenciales para ancianos (ERA), con 228,6 millones. La política de vivienda pública va a contar con 187 millones (11,9% de aumento) para construir 1.000 viviendas y licitar otras 500. En conjunto, el gasto social se eleva a 4.637 millones, un 66,3% del presupuesto. La expansión del gasto se hace sobre la base de una contratación intensiva de personal, siendo el área de educación su principal exponente, con 1.295 incorporaciones, lo que supone casi un 10% del personal. Fruto del Pacto Asturias Educa se crean 439 plazas de personal docente y 35 de personal funcionario y laboral. La reducción de jornada obliga a contratar a 486 docentes. La extensión de la red de cero a tres años necesita de 167 técnicos de Educación Infantil y de la integración de 137 empleados municipales. Del carácter extraordinario de la contratación da idea el hecho de que la oferta pública de empleo para funcionarios docentes alcanzó el máximo legal al llegar al 120% de la tasa de reposición. Más del 75% de la dotación para educación se consume en sueldos. En sanidad, aumenta la plantilla en 205 plazas; de ellas, 120 son en Atención Primaria, seguida de salud mental, con 21 plazas. El 45% del gasto sanitario se destina a la remuneración del personal.

