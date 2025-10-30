El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Manuel Vilabella durante la presentación de su libro 'Breviario de falsedades'. J. C. Román

Muerto de risa

«Oye, Eduardo, ¿tú escribirías mi obituario?» Méndez Riestra no lo dudó y contestó que sí, que por supuesto. «Pero quiero leerlo antes», le dijo entonces José Manuel Vilabella. Dicho y hecho, y este es el resultado:

Eduardo Méndez Riestra

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:28

«¿Está el muerto? Que se ponga». Si yo fuera Gila me gustaría coger el teléfono y llamar a donde fuera preguntando por mi gran ... amigo José Manuel Vilabella, que acaba de morirse. Así, con humor negro, en homenaje al finado, que era un fino humorista por encima de cualquier otra cosa, por ejemplo 'gastrólogo' ( y 'gastrónomo incompetente', tal como se autotitulaba) o tenedor de libros, que es como antiguamente se llamaba a los que llevaban contabilidades de empresas. De profesión fue así profesor mercantil, pero la ejerció poco, porque la vida se la ganó sobre todo vendiendo a numerosas firmas la primera cibernética que llegó a España, al servicio de la americana NCR, hasta que un día, cincuentón, lo juzgaron caducado al estilo yanqui y lo facturaron a sus reales con una jugosa indemnización, que invirtió en ladrillos para poder decir mucho más tarde que era pobre de solemnidad, pues no tenia tres o cuatro viviendas, sino que eran ellas las que lo tenían a él, que no hacían más que sacarle los cuartos por uno o por otro.

