El punto de partida ya era sombrío: una de cuatro empresas estaba en pérdidas antes de la pandemia. La nueva oleada de deuda del BCE hace que hoy el problema se mute en estructural de 'muertos vivientes económicos': empresas pequeñas y grandes poco eficientes, que ... producen la llamada destrucción creativa. Compañías zombis ('the walking debt') que tienen una situación de deuda insostenible y que sobreviven gracias al crédito barato, con tipos referenciados a interés cero (metadona monetaria). Se identifica a estas empresas cuando encadenan tres años consecutivos sin que su resultado de exposición EBI (siglas en inglés, que identifican el beneficio antes de intereses e impuestos) sea suficiente para cubrir los intereses de deuda con beneficios operativos.

Usando los datos consolidados que recoge FactSet (compañía multinacional de altas finanzas), el 19% de las 113 compañías que conforman el parqué de la bolsa de Madrid estarían en el grupo zombi. Analizando el tejido productivo global del país, el virus de la 'zombificación' podría afectar hasta el 25% de compañías: unas moribundas abocadas a concurso de acreedores y otras en riesgo de despidos forzosos. El riesgo de estas compañías es el alto endeudamiento, pues los tipos bajos y la alta liquidez no hacen a las empresas competitivas ni rentables, ni a los gobiernos solventes, solo desplazan el problema a corto plazo, en una bola que aumenta cada vez que se lanzan planes de estímulos: política fiscal denominada 'helicóptero monetario'.

Además de improductivas, las empresas zombis contaminan al resto de la economía, porque por el lado de la mercancía que venden generan una sobre capacidad, que hace que otras empresas más eficientes no se lancen a entrar en ese mercado, ya que no pueden competir por esa sobre capacidad. Este tipo de empresas no innovan y tiran de recursos especializados que podrían ser más productivos en otras compañías eficientes. Un proceso que no genera rentabilidad, haciendo que la densidad de empresas improductivas crezca. La aplicación masiva de ERTE estructurales, además de agravar la delicada salud financiera del Estado, propicia recursos públicos en vano para sostener empresas zombis que no han hecho sus deberes frente a otras que realmente necesitan ayuda para apuntalar su futuro.

La decisión de prohibir despedir es otra medida que aviva el riesgo de crear sectores de actividad muerta, pues convierten a la empresa con dificultades en un 'Titanic'. Serían necesarias medidas regenerativas, tales como dejar que algunas de esas empresas improductivas quiebren, y aplicar reformas estructurales, tales como incentivos fiscales en lugar de subvenciones, abaratar la energía, cargarse los excesos burocráticos de las administraciones públicas, aplicar una desfiscalización competitiva y mejorar la flexibilidad de contratación con estabilidad jurídica. Pero lo que se hace no va en esta dirección.

La variante publica de empresas zombis, son las conocidas como 'chiringos'. Cavernas empresariales de entidad pública que funcionan en pérdidas continuas y con un cierto componente de deslealtad con las compañías privadas, con las que compiten en una misma actividad teniendo que cargar con los impuestos de los que se sostienen los citados entes públicos. Empresas paralelas, corporaciones, organismos y fundaciones caras y con nula aportación a la economía neta.

En definitiva, los manguerazos de dinero barato han hecho que tanto en el sector privado como en el público haya brotado una epidemia de empresas zombis de forma significativa. España y la Unión Europea afrontan un reto poscovid: una economía zombie, con baja inversión empresarial y el riesgo de una ola de insolvencia. Una economía con respiración asistida de liquidez y con sedación consciente de deuda: una rémora para la competitividad que se lleva en torno al 30% del capital circulante para encomiendas estériles de rendimiento.

Zombis: compañías que en circunstancias normales estarían fuera del mercado, un mar de quiebras en medio de océanos de liquidez, un riesgo que infecta a compañías de economía sana. Empresas que quizás deberían haber desaparecido saldrán vivas por un tiempo mientras otras viables habrán muerto por el camino.