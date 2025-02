Enseñar a pescar

Comenta Compartir

Si hubiera una ayuda y colaboración en los países ricos a favor de ofrecer un mejor futuro a la juventud africana, posiblemente esa multitud de ... jóvenes que arriesgan su vida por encontrar una mejor no lo harían. Pero esa ayuda debe ofrecerse en el propio país. No hay que esquilmar su riqueza y dar la oportunidad a muchos de sus dirigentes de hacerse ricos a costa de su pueblo. Hay que devolver parte de esa riqueza y ofrecerles sistemas y métodos de estudio y trabajo, de forma que puedan tener fe en su futuro. Como vulgarmente se dice: No me des el pez, enséñame a pescar.

