El equilibrio es posible

El Sporting tiene uno de los centros del campo más creativos de Segunda División. Sin embargo, lleva unos cuantos partidos en los que deciden los ... hombres del área: Mariño y sus manos salvadoras y los goles que Uros arranca de las entrañas de las jugadas. Está en estado de gracia, lee perfectamente cuando tiene que arrancar y cuándo frenar. También está la flor de Gallego que, sin apenas movimientos en la segunda parte, y con el control del partido completamente perdido, le salió bien. La suerte es la marca de agua de los campeones, aunque el Sporting va más allá de los golpes de fortuna puntuales porque jugó una primera parte prodigiosa, tratando de tú a tú a todo un Espanyol.

Los pericos tienen una excelente plantilla de calidad que no intimidó a los rojiblancos. Pero en la Segunda Parte, perdió el control del encuentro y lo confió todo a una defensa que roza el sobresaliente en cada partido. No es sólo la calidad sino también la cantidad (quienes jugaron ayer y Pablo García o Borja López). Los equipos dicen tanto cuando miras al banquillo como al campo - de la misma forma que sabemos que Bruce Springsteen es un coloso por la calidad de las canciones que dejó fuera de los álbumes oficiales como por las que publicó-.

No sabemos qué vio o no vio Gallego en el banquillo durante la segunda parte, pero tendría sus razones para dejar al equipo a merced de su derroche físico tremendo y un compromiso férreo. Ganó un punto que sabe a Vega Sicilia y deja insatisfecho al Espanyol que ve cómo le recortan puntos desde la retaguardia.

El Sporting tuvo el partido muy claro desde el principio. El Espanyol se adueñó del centro del campo y los rojiblancos no tuvieron prisa para sacar el balón porque, contra el Espanyol, el tiempo jugaba a favor de los locales. Cada jugada larga era una dinamo para el Sporting que retroalimentaba su energía. Sin el balón, la dinamo no rotaba y perdía su toque mágico. La consigna era que Manu dirigiese por control remoto desde un costado, más cerca del medio del campo que del área rival, con pases largos. Lo cierto es que, incluso cuando está lejos de su zona de influencia, es capaz de marcar el ritmo y avivar el fuego. Algunos cambios de orientación de Manu son tan inesperados que, a veces, sorprenden a sus propios compañeros. Y cada vez corta más balones.

Saúl hizo internadas tremendas para colgar balones mientras que Djurdjevic se movía pegado a las bandas, dejando a sus marcadores sin referencias. Desde allí podía hacer incursiones de guerrilla y conservar el balón porque con su espalda guarda la esfera de cuero de la misma manera que Atlas soporta el cielo con sus hombros. El dominio repartido a medias de la primera parte se transformó en una balanza desequilibrada donde el Sporting quedó en manos de los pericos que, sin embargo, no pudieron concretar y sufrieron los intentos de la conexión entre Manu y Djurdjevic.

La conclusión es que el Sporting compite. ¡Y cómo compite!. No regala los partidos, no pierde la cara, ni tampoco le ocupan el espacio fácilmente. Pero, también se intuye que su medular es un ecosistema excesivamente delicado. Que la parte destructora no siempre combina bien con el lado creativo y que un mal día de uno, afecta demasiado al de al lado. Así como la defensa mantiene un nivel homogéneo, en el centro del campo hay mucha descompensación entre un partido y otro. Lo que no cambia es la idea de juego y la fe inquebrantable en el ascenso. Gran punto.