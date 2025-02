El equipo continúa muy vivo

Comenta Compartir

El Sporting hizo lo que debía: ganar cuando más lo necesitaba. Y sumó tres puntos que le mantienen muy vivo de cara a su gran objetivo, que no es otro que clasificarse para el 'play off'. Pero no fue nada fácil, porque sufrió hasta lo ... instantes finales cuando apretaron los canarios, que botaron en el último minuto del encuentro varios saques de esquina.

No empezó nada bien el partido para los rojiblancos, porque en la primera parte estuvieron inoperantes, sin apenas ocasiones de gol. Las Palmas vino con los deberes hechos, al no jugarse nada, pero en esta fase del partido fue el que puso el fútbol y se mereció ir al descanso con ventaja en el marcador. Araújo amargó al equipo local y tuvo tres claras oportunidades para adelantar a los canarios, especialmente una cuando Mariño estaba batido. El Sporting, en los 45 minutos iniciales, fue un equipo inoperante en todos los aspectos del juego. Pero en la segunda mitad, adelantó líneas, aunque careció de ritmo y velocidad. Sin embargo, casi a los veinte minutos de la reanudación, una jugada de Saúl García por la banda, terminó con un centro al área que remató de puntera Djuka al palo largo. En esta ocasión, el técnico David Gallego hizo los cinco cambios y más pronto de lo habitual, lo que le dio frescura al equipo. El Sporting depende de sí mismo para lograr su objetivo tras este triunfo. Pero solo hay que pensar en el Fuenlabrada. Partido a partido.

