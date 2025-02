Escucha y encuentro

Dicen los que saben de eso que ver es seleccionar. Nuestro ojo recibe muchísima información y la visión requiere despreciar gran parte de los estímulos ... que recibimos para captar lo que es relevante de cara a nuestros propósitos, ya sea comernos una manzana, cruzar la calle o escuchar a alguien que habla.

Nuestra mirada al mundo, que ya no es sólo visión ocular, se encuentra aquejada igualmente de semejante limitación. Miramos los acontecimientos y las personas también con una pérdida considerable de la información disponible. Y no sólo eso, la posición desde la que observamos marca previamente una perspectiva determinada desde la que nos asomamos a las cosas.

El escrutinio de los acontecimientos políticos no escapa a estas limitaciones. Al contrario, las agiganta, porque la política contiene todos los ingredientes para que nuestra mirada resulte especialmente estrecha. El interés de parte que nos aqueja en nuestros conflictos con los demás queda institucionalizado en los partidos, y a esa parcialidad deben precisamente el nombre. Al hipostasiar el interés partidista, en las formaciones políticas se deposita y se acumula la historia de una parte de la sociedad.

Pero no sólo eso, los partidos políticos pueden llegar a condensar también -al menos en algunos momentos o para algunos de sus partidarios- constelaciones de valor, es decir importantes elementos aspiracionales de muchos ciudadanos. De este modo, los partidos se convierten de alguna manera en depositarios de las motivaciones más profundas de partes significativas de la sociedad, si bien es verdad que se da una asimetría, de modo que el partidismo suele manifestarse más en estar en contra que en estar a favor de una formación política, en cuyo caso, sin embargo, no hay que descartar que algunos experimenten una especie de comunión mística con ella.

A partir de aquí se generan procesos de atribución de intenciones perversas y de responsabilidades culpabilizadoras, lo cual ahonda y cristaliza las diferencias entre partidistas de distinto signo mediante dinámicas emocionales de simpatía o de rechazo-odio. Llegamos así a lo que se ha dado en llamar relatos, es decir, elaboraciones explicativas -nada rigurosas, por otra parte- de los acontecimientos sociales y de la vida política merced a las cuales justificamos la propia posición política (no necesariamente identificada con unas siglas) y, sobre todo, culpabilizamos a determinados actores públicos del malestar social. Los relatos nos sirven, sobre todo, para determinar quién tiene la culpa de que las cosas vayan mal.

Lo dramático de los relatos partidistas estriba en su contagiosidad. Amparados en la verosimilitud de sus explicaciones -a casi ningún relato le falta algún grado de plausibilidad-, los relatos son 'comprados' por algún segmento de la sociedad. Los relatos resultan igualmente contagiosos en su capacidad de quedar inoculados en los más variados actores de la vida social, desde el arte a la jurisprudencia, pasando por el mundo del deporte, el académico y, no digamos, el mediático. La crispación política reinante guarda, en mi opinión, mucha relación con esta colonización partidista de los diversos ámbitos sociales.

Paradójicamente quizá, la responsabilidad política puede consistir en estos momentos en distanciarse lo más posible de las opciones de partido. La adscripción partidista no representa, en absoluto, la forma más elevada de compromiso político. La ironía que preconizara Rorty, tal como la formuló, no me parece deseable en general y, sin embargo, restringida a las formaciones políticas, puede ayudar a moderar nuestras filias y fobias. No es que debamos renunciar a nuestros ideales políticos, pero sí moderar las emociones en torno a quienes los institucionalizan.

En todo caso, quizá ahora como en otros momentos o en otras cuestiones, lo urgente sea esperar, operar en ámbitos de encuentro despolitizados y serenos, que trabajen con el largo plazo. Lo perentorio es ponerse a hablar -no tanto los políticos cuanto otros actores sociales- y, sobre todo, a escucharse, sin luz ni taquígrafos, sin ruido y con discreción, porque el espectáculo al que asistimos en los parlamentos, los medios de comunicación y las redes sociales es todo menos una conversación.

La verdadera conversación social tiene lugar cuando el otro no es percibido, por definición, como enemigo. Puede serlo, desde luego. Pero los otros, por lo general, simplemente son otros. Por eso tiene sentido encontrarse con otros y escucharlos. Ya que nuestra visión es selectiva y limitada, sirvámonos del oído para acceder a lo que no somos capaces de ver.