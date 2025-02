El Estado me cuida

Comenta Compartir

Mientras nuestros hijos no podían abrazar y besar a sus abuelos, entraron a nuestro país inmigrantes que creo que no tienen la pauta de vacunación, ... y se produjeron celebraciones porque el Atlético de Madrid ganó la Liga, juntos y revueltos -no hay contagios- saltándose todo a la torera. Tanto preocuparse 'Papá Estado' por mantener restricciones, vacunación, imponer mascarilla con distancia social... Es un virus tan letal que solo controla entradas y salidas de algunos y no las causas y efectos de otros. Muy selectivo lo veo. De esta no salimos más fuertes.

