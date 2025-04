Avilés: la industria del relato y la propaganda

En plena aceleración del proceso de descarbonización –con costes crecientes para las industrias electrointensivas, sin garantía de suministro estable ni precios competitivos–, mientras empresas emblemáticas ... del país anuncian ajustes, cierres o deslocalizaciones, en Avilés se nos intenta convencer de que todo va bien.

La descarbonización no se está gestionando como un proceso de transición ordenada. Se está ejecutando como un castigo para los territorios industriales como el nuestro, sin red de seguridad, sin plan alternativo. Y ahora se suma una nueva amenaza: el fantasma de los aranceles europeos, que puede golpear de lleno a nuestras industrias exportadoras, ya debilitadas. El 'Modelo Avilés' se repite como si fuera una estrategia de éxito. Pero ¿qué modelo? ¿Qué decisiones industriales se han tomado en los últimos años que puedan llamarse 'modelo'? ¿Dónde están las nuevas inversiones tractoras? ¿Dónde está la industria que garantice empleo estable, reindustrialización real y arraigo poblacional?

La verdad es incómoda, pero hay que decirla: Avilés pierde población año tras año, estamos a tan sólo 300 habitantes de perder la condición de gran ciudad.

Ha cerrado Alcoa, símbolo de la industria electrointensiva, se ha desmantelado parte de Cristalería, las inversiones de Arcelor en total incertidumbre para la propia empresa, los jóvenes se van porque aquí no ven futuro ni industrial, ni de otro tipo. Lamentablemente lo único que crece es la propaganda institucional.

Mientras tanto, los que gobiernan impulsan titulares, conferencias y actos promocionales para sostener una ficción: la de lo que han dado en llamar 'ecosistema' innovador que no genera empleo suficiente, ni actividad industrial, ni arraigo. Un decorado bien iluminado, pero sin base productiva.

No se puede gobernar a base de titulares. No se puede sustituir la industria real por notas de prensa, ni confundir investigación con innovación sin destino productivo. No se puede llamar 'modelo' a un conjunto de ocurrencias impulsadas sin participación, sin evaluación, sin resultados.

Lo que Avilés necesita no es un relato. Es una política industrial seria, liderazgo político con coraje y un compromiso firme con los sectores productivos que siguen resistiendo a pesar del abandono institucional. Porque si no se reacciona ya, lo que hoy maquillan como transformación será mañana el acta de defunción de una ciudad que fue motor económico de Asturias y que hoy lucha por no quedar relegada al escaparate vacío de la propaganda.