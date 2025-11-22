Cocinando caza

Comenta Compartir

Qué gran acierto el de Caterdata al incluir en su prestigioso concurso Mejor Cocinero del Año, la primera edición del Especial dedicado a la Carne ... de Caza que se ha celebrado el pasado mes de octubre en el conjunto histórico-artístico de la bella ciudad de Almagro, epicentro de la gastronomía cinegética, con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real; de Venari, primera escuela internacional de gastronomía cinegética del mundo que tiene su asiento en el magno Palacio de Valparaíso; y Assicaza (Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre), sumando esfuerzos en el empeño de convertir a la carne de caza en uno de los pilares de la gastronomía española.

Dio comienzo el concurso para el que se habían cualificado seis participantes de distintas procedencias en el que todos ellos mostraron un alto nivel. Algunos de estos chefs incluso ya portaban distintos reconocimientos luciendo las cotizadas estrellas de la guía Michelin en su chaquetilla, como fue el caso de Paula Gutiérrez, hija del veterano Víctor Gutiérrez, propietario del establecimiento salmantino que lleva su mismo nombre, o Jorge Asenjo del restaurante Barro de Ávila, también con una estrella. Todos ellos tenían, independientemente de dejar volar su imaginación hasta donde llegaran sus límites con diferentes especies de fauna cinegética, como platos obligatorios ciervo y jabalí. Y habrían de hacerlo ante un jurado de lujo compuesto por nueve miembros de prestigio presidido por el rey de la caza Luis Lera (una estrella), el toledano Iván Cerdeño (dos estrellas), y los también 'estrellados' José Antonio Medina, Juan Carlos García, Miguel Carretero o Lucía Gutiérrez. Además formaban parte del mismo las máximas figuras de la crítica gastronómica de nuestro país, José Carlos Capel y Julia Pérez. Se alzó por encima de sus rivales el abulense Jorge Asenjo, haciendo un pleno en todos las categorías que la organización había establecido: Premio al mejor Aperitivo, Premio al mejor Plato Libre y Premio al mejor Plato de Carne de Caza Mayor. Lo ganó todo, alzándose como vencedor absoluto del Concurso 2025. Ni que decir tiene cuál era su desbordante expresión de alegría cada vez que era coreado su nombre hasta llegar a la levitación. ¡Enhorabuena, Jorge!

