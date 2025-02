Comenta Compartir

En Francia expulsan a un español por tirar por las escaleras del metro de París a una mujer, la cual resultó herida. El Ministerio del Interior francés no se ha andado con chiquitas y procede a la expulsión del español. Ejemplo que en nuestro país ... se debería tomar en determinados casos. No solo basta con denunciar y sancionar, hay que demostrar que las personas incívicas y no tolerantes, en determinadas circunstancias no son válidas para residir en nuestro país.

